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ТАСС

В Киеве выразили сомнения, что у Запада и Украины одинаковые представления о "победе"

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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
Источник изображения: AP Photo/ Efrem Lukatsky

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов отметил, что "никто не может четко дать ответ на вопрос, что такое наша победа"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выразил сомнение в том, что у Киева и его западных союзников совпадают представления о "победе", к которой они стремятся.

"Нам до этого времени никто не может четко дать ответ на вопрос, что такое наша победа. Нам говорят: мы вас будем поддерживать до - потом словосочетание - "победа". Говорят, до того момента, пока вы не решите самостоятельно принимать те или иные решения. А нам нужно четко понимать: они [союзники] с нами идут до победы или они с нами идут определенное время, а потом будут смотреть и делать те или иные выводы", - сказал он в интервью украинскому телеканалу "1+1".

В последнее время в западных СМИ регулярно появляются статьи со ссылкой на некие источники или аналитиков о существующих разногласиях между Киевом и его западными партнерами. Многие аналитики также отмечают, что на Западе разочарованы отсутствием прорывных результатов широко анонсированного Киевом "контрнаступления", а также начинают все больше увязывать предоставление новой помощи с требованиями проведения реформ на Украине. После визита президента Украины Владимира Зеленского в США агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники в окружении украинского лидера сообщило, что он "начал догадываться об ослаблении поддержки со стороны США". При этом, по данным агентства, лидеры других западных стран, вероятно, ориентируются на позицию Вашингтона относительно помощи Киеву, их поддержка также начинает ослабевать.

Ранее бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отмечал, что американский политический истеблишмент посредством аналитических публикаций и "утечек", которыми создается нужный Вашингтону информационный фон, готовит почву, чтобы убедить Киев пойти на переговоры с территориальными уступками. 

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США
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