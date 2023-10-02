Геймер выложил в сеть секретные чертежи американского боевого вертолета

На форуме многопользовательской онлайн-игры War Thunder появились секретные чертежи боевого вертолета AH-64D Apache Longbow, стоящего на вооружении США. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Один из геймеров под ником BarteG98PL выложил документацию, распространение которой было разрешено Министерству обороны США и его подрядчикам. Среди документов оказались схема бронирования, вооружение и иная техническая информация.

Схожий случай произошел 1 сентября. Тогда на том же форуме оказалось 730-страничное руководство пользователя истребителя Eurofighter Typhoon DA7, не подразумевающее свободное распространение.

В 2021 году еще один геймер опубликовал секретный документ с характеристиками британского танка Challenger 2. Пользователь увидел, что в War Thunder модель боевой машины выглядит недостоверно, и решил помочь разработчикам, выложив выдержки из пособия по техническому обслуживанию военной техники (AESP).