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Геймер выложил в сеть секретные чертежи американского боевого вертолета

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Источник изображения: warspot.ru

На форуме многопользовательской онлайн-игры War Thunder появились секретные чертежи боевого вертолета AH-64D Apache Longbow, стоящего на вооружении США. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Один из геймеров под ником BarteG98PL выложил документацию, распространение которой было разрешено Министерству обороны США и его подрядчикам. Среди документов оказались схема бронирования, вооружение и иная техническая информация.

Схожий случай произошел 1 сентября. Тогда на том же форуме оказалось 730-страничное руководство пользователя истребителя Eurofighter Typhoon DA7, не подразумевающее свободное распространение.

В 2021 году еще один геймер опубликовал секретный документ с характеристиками британского танка Challenger 2. Пользователь увидел, что в War Thunder модель боевой машины выглядит недостоверно, и решил помочь разработчикам, выложив выдержки из пособия по техническому обслуживанию военной техники (AESP).

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AH-64
Challenger 2
EF-2000
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