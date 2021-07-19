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Геймер рассекретил чертежи танка ради достоверности игры

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Источник изображения: Фото: REUTERS

Геймер выложил в сеть секретный документ с характеристиками британского танка Challenger 2. Об этом пишет UK Defence Journal.

Пользователь увидел, что в компьютерной игре российского производства War Thunder модель боевой машины выглядит недостоверно, и решил помочь разработчикам. Он выложил на форуме выдержки из пособия по техническому обслуживанию военной техники (AESP).

Игрок представился на форуме как инструктор и командир танка Challenger 2 из Тидворта. Там базируется Королевский танковый полк, на вооружении которого стоят такие боевые машины.

Несмотря на то что на документе стоял штамп о снятии грифа секретности, ряд признаков указывал на обратное. В частности, многие абзацы текста были закрашены, а на обложке было затемнено все, кроме «CHALLENGER 2».

Разработчики игры позже рассказали, что отослали документ на верификацию в Министерство обороны Великобритании, и получили письменный ответ, что эта информацию по-прежнему секретна.

В мае 2020 года солдаты военной базы Форт Худ, которая расположена в штате Техас, США, отработали свои боевые навыки в игре War Thunder. Солдаты, которые обычно управляют танками M1A2 Abrams в составе группы из четырех человек, получили в игре личные танки. Пояснялось, что при помощи этого военные могут повысить свое умение работы на разных позициях, так как в составе группы они обычно занимают одну: командир, стрелок, заряжающий или водитель.


Марина Совина

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Продукция
Challenger 2
M1 Abrams
Проекты
2020-й год
ИТ
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