Конгрессмены США решили исключить из проекта оборонного бюджета $300 млн для Украины

Предложение поддержали 217 законодателей, 211 проголосовали против

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США полного состава в четверг поддержала предложение, которое предусматривает исключение из проекта оборонного бюджета страны на следующий финансовый год (начинается 1 октября) пункта о выделении $300 млн для Украины и возможность рассмотрения вопроса об этих средствах в рамках отдельной законодательной инициативы. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Предложение поддержали 217 законодателей, 211 проголосовали против. Ожидается, что на голосование вынесут вопрос о том, следует ли выделять Украине эту помощь в размере $300 млн в рамках инициативы содействия безопасности. Программа предусматривает заключение Минобороны США контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники напрямую из запасов Пентагона.

По сведениям газеты Politico, спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти рассчитывает, что такой шаг обеспечит поддержку большего числа республиканцев при голосовании по проекту оборонного бюджета страны.

Кроме того, конгрессмены отвергли предложение члена Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) об исключении средств на помощь Украине из бюджета Госдепартамента. 342 законодателя выступили против этого. Инициативу поддержали 90 конгрессменов.