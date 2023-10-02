Словакия получила первый бронетранспортёр Patria AMVXP

Как сообщают словацкие ресурсы, в Словакию поставлен первый бронетранспортёр Patria AMVXP с колёсной формулой 8x8 производства финской группы Patria по контракту 2022 года на приобретение для словацкой армии 76 машин. Первый бронетранспортёр поставлен в медицинском варианте и должен еще пройти доработки силами словацкой государственной компании KONŠTRUKTA-Defence перед передачей министерству обороны Словакии.

Первый поставленный Словакии бронетранспортёр Patria AMVXP (8x8) в медицинском варианте производства финской группы Patria, сентябрь 2023 года (с) Praise The Steph

Напомним, что 30 августа 2022 года министерства обороны Финляндии и Словакии подписали межправительственное соглашение о приобретении Словакией 76 боевых бронированных машин Patria AMVXP (8x8) финской группы Patria. Стоимость закупки составляет 447 млн евро, включая вооружение, боеприпасы, запчасти и техническую поддержку. Также были подписаны два соответствующих исполнительных контракта с группой Patria - министерством обороны Словакии и словацкой компанией KONŠTRUKTA-Defence. Выбор БТР Patria AMVXP был сделан по итогам длительно тянувшегося международного конкурса.

Бронетранспортеры закупаются в трех вариантах исполнения - 60 в линейном варианте, десять в медицинском и шесть в командно-штабном. Линейные БТР должны быть оснащены дистанционно управляемым боевым модулем Turra-30 разработки словацкой компании EVPU с 30-мм автоматической пушкой GTS-30/A (лицензионный вариант советской пушки 2А42 производства словацкого предприятия ZTS-Špecial), 7,62-мм пулеметом ПКТ и двумя пусковыми установками ПТУР Rafael/Eurospike Spike-LR.

Согласно условиям контрактов, первые восемь машин должны быть изготовлены Patria и поставлены Словакии в сентябре 2023 года. Остальные 68 машин должны собираться в Словакии при головной роли KONŠTRUKTA-Defence с 2024 по 2027 годы. Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что общая доля участия словацкой промышленности в программе составит 43 процента. Ранее сообщалось, что общие планы закупки словацкой армией семейства перспективных бронированных машин 8х8 простираются до 400 единиц.

Словакия таким образом стала первым заказчиком бронетранспортера новой версии Patria AMVXP, впервые представленной группой Patria в 2013 году. AMVXP отличается от "базовых" широко известных БТР Patria AMV более высоким уровнем защищенности, в том числе противоминной. Максимальный боевой вес платформы доведен до 32 тонн, а вес полезной нагрузки может достигать 15 тонн. Машина предлагается Patria в неплавающем (боевой вес до 32 тонн) и плавающем вариантах (полный боевой вес до 28 тонн, он и выбран Словакией). Декларируется оснащение AMVXP модульными вариантами конструктивной защиты, а также модульность конструкции корпуса, позволяющей создавать на платформе различные варианты машин. AMVXP оснащена дизельным двигателем Scania в 603 л.с. и мощным электрогенератором, способным обеспечивать электроснабжение как специального оборудования, которое может быть установлено на различных вариантах машины, так и оборудования перспективной пехотной экипировки.

В конце 2022 года министерство обороны Японии выбрало бронетранспортер Patria AMVXP в конкурсе по программе Wheeled Armoured Personnel Carrier (WAPC) для сухопутных войск Сил самообороны Японии. AMVXP должен производиться в Японии по лицензии корпорацией Japan Steel Works.

Первый поставленный Словакии бронетранспортёр Patria AMVXP (8x8) в медицинском варианте производства финской группы Patria, сентябрь 2023 года (с) Praise The Steph