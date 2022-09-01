Словакия подписала контракт на закупку бронетранспортеров Patria AMVXP

Министры обороны Словакии Ярослав Надь и Финляндии Антти Кайкконен 30 августа 2022 года подписали в Братиславе межправительственное соглашение о приобретении Словакией 76 боевых бронированных машин Patria AMVXP с колёсной формулой 8x8 разработки финской группы Patria. Стоимость закупки составляет 447 млн евро, включая вооружение, боеприпасы, запчасти и техническую поддержку.

Опытный образец бронетранспортера Patria AMVXP (8x8) в исполнении для Словакии со словацким дистанционно управляемым боевым модулем EVPU Turra-30 во время демонстрации на оборонной выставке IDEB-2018 в Братиславе в августе 2018 года (с) Patria

Одновременно были подписаны два соответствующих исполнительных контракта с группой Patria - министерством обороны Словакии и словацкой государственной компанией KONŠTRUKTA-Defence.

Бронетранспортеры закупаются в трех вариантах исполнения и должны быть оснащены дистанционно управляемым боевым модулем Turra-30 разработки словацкой компании EVPU с 30-мм автоматической пушкой GTS-30/A (лицензионный вариант советской пушки 2А42 производства словацкого предприятия ZTS-Špecial), 7,62-мм пулеметом ПКТ и двумя пусковыми установками ПТУР (предположительно, Rafael/Eurospike Spike-LR).

Согласно условиям контрактов, первые восемь машин должны быть изготовлены Patria и поставлены Словакии в сентябре 2023 года. Остальные 68 машин должны собираться в Словакии (видимо, при головной роли KONŠTRUKTA-Defence) с 2024 по 2027 годы. Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что общая доля участия словацкой промышленности в программе составит 43 процента. Ранее сообщалось, что общие планы закупки словацкой армией семейства перспективных бронированных машин 8х8 простираются до 400 единиц.

Словакия таким образом стала первым заказчиком бронетранспортера новой версии Patria AMVXP, впервые представленной группой Patria в 2013 году. AMVXP отличается от "базовых" широко известных БТР Patria AMV более высоким уровнем защищенности, в том числе противоминной. Максимальный боевой вес платформы доведен до 32 тонн, а вес полезной нагрузки может достигать 15 тонн. Машина предлагается Patria в неплавающем (боевой вес до 32 тонн) и плавающем вариантах (полный боевой вес до 28 тонн, он и выбран Словакией). Декларируется оснащение AMVXP модульными вариантами конструктивной защиты, а также модульность конструкции корпуса, позволяющей создавать на платформе различные варианты машин. AMVXP оснащена дизельным двигателем Scania в 603 л.с. и мощным электрогенератором, способным обеспечивать электроснабжение как специального оборудования, которое может быть установлено на различных вариантах машины, так и оборудования перспективной пехотной экипировки.

Таким образом, завершен длительный процесс выбора Словакией нового БТР с колесной формулой 8х8. Еще в июле 2015 года правительствами Словакии и Польши был подписан меморандум о взаимопонимании относительно закупки Словакией в течении трех лет 30 польских колесных БТР КТО Rosomak (производимый в Польше по лицензии вариант БТР Patria AMV) в варианте, именуемом Scipio, с оснащением словацким боевым модулем Turra-30. В 2015 году прототип БТР Scipio прошел испытания на словацком военном полигоне в Загорье, однако в итоге словацкая сторона отказалась от их приобретения, что отчасти мотивировалось политическими разногласиями с Польшей.

После этого министерство обороны Словакии фактически организовало тянувшийся длительное время негласный тендер на закупку новых БТР, в котором основные варианты выбора вращались вокруг различных версий все того же Patria AMV, а затем его модифицированного варианта AMVXP. В ноябре 2017 года правительство Словакии объявило о выборе Patria AMVХР c боевым модулем Turra-30, после чего было подписано первое межправительственное соглашение с Финляндией о закупке Словакией 81 машины в период с 2018 по 2024 годы, с генеральным подрядчиком в виде словацкой KONŠTRUKTA-Defence.

Однако по политическим и финансовым причинам реализация этого соглашения в срок так и не началась, и в 2021 году министерство обороны Словакии открыло новый формальный тендер на перспективный БТР (8х8). К 31 декабря было получено пять предложений от Чехии (машина Pandur II), Финляндии (тот же Patria AMVХР), Румынии, Испании (разные вариации Piranha V) и США (варианты машин LAV 6.0 или LAV-700). После из оценки в марте 2022 года министерство обороны Словакии объявило выборе все того же Patria AMVХР, что теперь на фоне конфликта на УКраине увенчалось подписанием контракта на их закупку.