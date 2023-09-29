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Известия.ru

В Пентагоне сообщили о возможной задержке военных поставок Киеву

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Artur Widak

Bloomberg: приостановка работы правительства США вызовет задержку оружейных поставок Киеву

Контролер министерства обороны США Майк МакКорд заявил, что временная остановка работы американского правительства замедлит темпы оружейных поставок на Украину. Об этом стало известно 28 сентября из его интервью изданию Bloomberg.

Он отметил, что риск задержки этих поставок будет особенно высок, если новые деньги для них не будут включены в окончательный пакет расходов, поскольку без дополнительного финансирования Пентагон имеет полномочия от конгресса направить Украине оружия и техники на $5 млрд из существующих запасов, но тогда у него остается всего $1,6 млрд на заключение контрактов с промышленностью для замены этого оружия.

МакКорд подчеркнул, что они могли бы использовать эти $1,6 млрд уже сейчас, но у них нет четкого понимания того, будут ли эти расходы компенсированы правительством в будущем.

Ранее в этот день политолог-американист Малек Дудаков рассказал «Известиям», что приостановка работы правительства США приведет к сокращению помощи Украине. По его мнению, у президента США Джо Байдена нет возможности избежать шатдауна — этот процесс произойдет автоматически 1 октября. Однако, как отметил американист, это не приведет к какой-то моментальной катастрофе для американского правительства.

До этого, 23 сентября, сообщалось, что правительство США начало подготовку к возможной приостановке работы, которая может случиться, если законодатели не смогут договориться по поводу продления финансирования. Если решение не будет принято, миллионам госслужащих и военных не выплатят зарплату, а федеральные программы — от некоторых проверок безопасности пищевых продуктов и до фондов по уходу за детьми — резко прекратят работу. Кроме того, могут закрыться некоторые национальные парки, музеи, а в аэропортах по всей стране возникнут перебои и задержки.

В тот же день Байден призвал членов Республиканской партии не допустить приостановку работы правительства США. Он подчеркнул, что приостановка работы правительства повлияет на всё, начиная с продовольственной безопасности и заканчивая детскими образовательными программами. Американский лидер призвал республиканцев вернуться к вопросу бюджета.

При внутренних финансовых проблемах США продолжают выделять огромные средства Украине. Так, 12 сентября Белый дом заявил, что помощь Украине превысила $110 млрд. На военную, экономическую и гуманитарную помощь Киеву США выделили $110,97 млрд, из которых уже потрачено $101,2 млрд.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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