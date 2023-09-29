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ТАСС

The Hill: споры по вопросу помощи Украине грозят приостановкой работы правительства США

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: © Пресс-служба президента Украины

По данным газеты, несколько республиканцев в верхней палате американского законодательного органа выступают против включения дополнительного финансирования Киева в инициативу о продлении финансирования федерального правительства до 17 ноября

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Отсутствие согласия по вопросу выделения $6 млрд на помощь Украине в рамках согласованной в Сенате Конгресса США инициативы о продлении финансирования федерального правительства может грозить приостановкой его работы. Об этом сообщила газета The Hill.

Как отмечает издание, несколько республиканцев в верхней палате американского законодательного органа выступают против включения дополнительного финансирования Киева в инициативу о продлении финансирования федерального правительства до 17 ноября. В числе основных противников выступает сенатор Рэнд Пол (республиканец, от штата Кентукки), который настаивает на том, что выделение дополнительных средств на помощь Украине ослабит США. "У нас нет лишних средств. За последние три месяца мы заняли $1 трлн", - приводит газета слова сенатора, который подчеркнул, что постарается не допустить принятия проекта краткосрочного финансирования.

Его однопартиец, сенатор Джон Тьюн (республиканец от штата Южная Дакота) отметил, что отсутствие согласия по вопросу выделения средств Киеву может привести к тому, что проект финансирования не будет принят до конца месяца, что приведет к приостановке работы правительства. Несколько сенаторов также отмечают, что инициативой предусмотрено выделение недостаточного количества средств на ликвидацию последствий стихийных бедствий в Соединенных Штатах. Кроме того, законодатели обеспокоены тем, что инициативой не предусмотрены меры по ужесточению контроля на американо-мексиканской границе с целью пресечения нелегальной иммиграции.

Ранее против включения в инициативу о продлении финансирования федерального правительства страны положения о выделении примерно $6 млрд на помощь Украине выступил спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния).

Демократы и республиканцы в Сенате в предварительном порядке согласовали законодательную инициативу о продлении финансирования федерального правительства до 17 ноября, которая предусматривает выделение около $6 млрд на помощь Украине. Законодатели обеих палат должны успеть принять проект краткосрочного финансирования до конца месяца, иначе правительство приостановит работу.

Вашингтонская администрация 10 августа запросила у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который заканчивается в США 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву и $8,5 млрд на содействие Украине и другим странам в сфере экономики и безопасности. 

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США
Украина
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