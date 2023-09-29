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ТАСС

В Минобороны США заявили, что пауза в работе правительства вызовет задержку поставок Киеву

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Глава Пентагона Ллойд Остин. Архивное фото
Глава Пентагона Ллойд Остин. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Michael Probst

По словам заместителя министра обороны США по финансам Майкла Маккорда, у Пентагона есть одобрение Конгресса только на то, чтобы дополнительно отправить Киеву вооружений и военной техники на сумму $5 млрд из уже накопленных запасов

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Поставки вооружений США на Украину замедлятся в случае приостановки работы федерального правительства страны (шатдауна). Такое мнение выразил заместитель министра обороны США по финансам Майкл Маккорд в интервью агентству Bloomberg.

По его словам, у Пентагона есть одобрение Конгресса США только на то, чтобы дополнительно отправить Киеву вооружений и военной техники на сумму $5 млрд из уже накопленных запасов. В то же время Минобороны располагает лишь $1,6 млрд на заключение новых контрактов на замену военного оборудования. "Все, что у нас осталось - это $1,6 млрд, это единственная сумма, которую можно будет использовать. Я не знаю, когда мы получим дополнительные средства и произойдет ли это вообще", - отметил Маккорд. Он также добавил, что оборонному ведомству требуется постоянно "посылать сигналы промышленности" в целях обеспечения непрерывного пополнения запасов вооружений и военной техники, однако Пентагону уже пришлось "замедлить этот процесс, потому что существует реальная перспектива шатдауна".

Согласно информации источников Bloomberg, в Минобороны опасаются, что шатдаун также приведет к приостановке выдачи одобрений на производство военной техники и боеприпасов со стороны Управления по размещению контрактов (DCMA) Пентагона. В этом случае график производства вооружений сдвинется. "Большая часть таких контрактов окажется замороженной в случае шатдауна правительства", - отметил представитель DCMA Мэттью Монтгомери.

Ранее в четверг президент США Джо Байден заявил, что возможная приостановка работы федерального правительства привела бы к катастрофическим последствиям для страны в долгосрочной перспективе. В конце августа Белый дом обратился к членам Конгресса с просьбой принять инициативу о краткосрочном продлении финансирования правительства, чтобы избежать возможной приостановки работы ряда федеральных ведомств. Правительству США придется на время прекратить работу, если законодатели не примут до конца сентября бюджет на следующий финансовый год. Он начинается в стране 1 октября. 

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