В КВЦ "Патриот" состоялось заседание Комиссии Минобороны по инновационным проектам и технологиям

ЦАМТО, 28 сентября. В Конгрессно-выставочном центре "Патриот" состоялось заседание Комиссии Министерства обороны Российской Федерации по инновационным проектам и технологиям (КИПиТ).

Основной целью заседания являлась организация мероприятий по реализации инициативных разработок, выполняемых отечественными предприятиями в соответствии с потребностями Вооруженных Сил Российской Федерации на современном этапе.

Мероприятие проходило под руководством начальника Главного управления инновационного развития Министерства обороны Российской Федерации генерал-майора Александра Осадчука.

Выступая с приветственным словом, А.Осадчук подчеркнул важность сокращения сроков внедрения инновационных разработок.

Он также сообщил, что в соответствии с положением о работе КИПиТ необходимо задействовать все возможные механизмы взаимодействия с субъектами инновационной деятельности, учитывая возможность финансирования региональными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, а также бюджетными и автономными учреждениями и унитарными предприятиями инновационных проектов по заявкам от Минобороны России.

"Наша задача заключается в определении перечня первоочередных, наиболее значимых потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации в инновационных разработках высокой степени готовности и организация взаимодействия с субъектами инновационной деятельности по вопросам выполнения инновационных проектов и закупки готовых изделий", – отметил А.Осадчук.

В ходе мероприятия участники рассмотрели предложения органов военного управления о целесообразности проведении (открытии) инициативных работ, ознакомились с инновационными проектами организаций России, претендующих на выполнение работ в инициативном порядке в интересах ВС РФ.

Кроме того, участники заседания выступили с докладами о результатах внедрения в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники, разработанных отечественными предприятиями в инициативном порядке.

В работе Комиссии приняли участие представители органов военного управления Министерства обороны Российской Федерации, высших учебных заведений Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, организаций и предприятий промышленности, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Комиссия Минобороны России по инновационным проектам и технологиям является действенным инструментом Минобороны России по отбору и реализации инициативных разработок, предлагаемых предприятиями и организациями промышленности.

Организация деятельности Комиссии, информационно-аналитическое, научно-методическое и организационно-техническое обеспечение ее работы осуществляется Главным управлением инновационного развития Министерства обороны Российской Федерации.