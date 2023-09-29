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ТАСС

В офисе Зеленского признали, что ракеты ATACMS и Taurus не решат проблемы ВСУ кардинально

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Источник изображения: John Hamilton/ U.S. Army via AP

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что его страна работает над созданием собственных дальнобойных вооружений

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Возможные поставки дальнобойных ракет из США и Германии не решат кардинально проблему отставания ВС Украины (ВСУ) от российской армии по количеству и дальнобойности ракет. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Даже когда мы получим Taurus, а мы их получим, даже если мы получим ATACMS, это все равно не компенсирует разницу в количестве, которое было у Российской Федерации, и дальнобойности этих ракет", - сказал Подоляк в эфире телеканала "Рада".

Он утверждает, что главными целями для ВСУ являются инфраструктурные объекты в Крыму. Подоляк заявил, что Украина ведет работы над созданием собственных дальнобойных ракет.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 27 сентября сказал, что американские власти пока не готовы делать какие-либо заявления относительно поставок тактических ракет ATACMS, способных поражать цели на расстоянии до 300 км, Украине. Германия, по данным газеты The Wall Street Journal, пока откладывает поставку Киеву крылатых ракет Taurus с дальностью полета до 500 км. 

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
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