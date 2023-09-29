Соединенные Штаты договорились с Украиной о совместной борьбе с коррупцией при поставках оружия. Об этом стало известно 27 сентября из меморандума, заключенного между Министерством обороны США и Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).

Страны договорились совместными усилиями под контролем Пентагона выявлять и предотвращать коррупцию. Главной целью меморандума является обеспечение эффективного использования помощи, предоставляемой правительством США.

«Документ предусматривает проведение совместных мероприятий с целью выявления и предотвращения коррупционных правонарушений, влияющих на помощь от Соединенных Штатов», — говорится в сообщении бюро ФБР в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), которое приводит ТАСС.

С 18 октября генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч будет контролировать поступление американской помощи, а также сотрудничать с Государственным департаментом и надзорными органами США, в том числе и с Агентством по международному развитию.

Ранее, 26 сентября, заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Майкл Пайл направил украинскому руководству письмо с перечнем реформ, которые Киеву необходимо провести для дальнейшего получения военной помощи со стороны Вашингтона. Требования были изложены в документе под названием «Перечень приоритетных реформ. Реформы, связанные с условиями оказания помощи от США» и включают обширный ряд изменений в различных отраслях экономики и обороны.

Согласно тексту документа, у Киева есть 18 месяцев на осуществление всех предписаний.

В тот же день первый заместитель председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики Верховной рады Ярослав Юрчишин в интервью украинской радиостанции NV заявил, что решение администрации США связать вопрос о поставках оружия Киеву с проведением реформ на Украине является ошибкой. По мнению первого заместителя, проведение реформ является внутренней задачей страны.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.