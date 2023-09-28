Иран представил реактивный вариант дрона-камикадзе Shahed-136

В ролике из Ирана можно заметить реактивный вариант дрона-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщает «Российская газета».

Исходя из опубликованного документального видео, представленный беспилотник вместо обычного двигателя внутреннего сгорания получил небольшой турбореактивный.

«Фактически это уже небольшая крылатая ракета. Дальность тут явно должна быть меньше, чем у Shahed-136, но зато скорость должна быть выше», — заметил на страницах своего блога в LiveJournal старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Юрий Лямин.

Ранее американское издание The Drive сообщило, что министру обороны России Сергею Шойгу в ходе визита в Тегеран показали «странную» барражирующую ракету класса «земля-воздух» иранской разработки, известную в США как 358.

В сентябре глава российского военного ведомства в ходе визита в Тегеран посетил выставку аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, где ему показали ракеты и беспилотники иранского производства.