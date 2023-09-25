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В США рассказали о показанной Шойгу в Иране «странной» ракете

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Сергей Шойгу в ходе визита в Тегеран
Сергей Шойгу в ходе визита в Тегеран осматривает ракету класса «земля-воздух» иранской разработки, известную в США как 358.
Источник изображения: МО РФ

Министру обороны России Сергей Шойгу в ходе визита в Тегеран показали «странную» барражирующую ракету класса «земля-воздух» иранской разработки, известную в США как 358. Об этом рассказывает американское издание The Drive.

Отмечается, что образцы этого оружия, о котором в США впервые узнали в 2019 году, Иран поставляет своим союзникам в Йемене и Ираке.

Издание пишет, что информации о 358 и ее возможностях в открытых источниках мало. В частности, отмечается, что 2,4-метровая ракета цилиндрической формы имеет три группы крыльев, предназначенных для маневрирования и планирования в полете, и оснащена инерциальной и спутниковой навигационными системами. Запускается с земли 358 при помощи твердотопливного ускорителя, в дальнейшем движение происходит посредством воздушно-реактивной двигательной установки.

По оценке американской стороны, на которую ссылается издание, изделие 358 скорее всего представляет собой необычное средство противовоздушной обороны (ПВО), предназначенное, в частности, для барражирования в воздухе, поиска целей и их уничтожения. «Концепция, лежащая в основе ракеты 358, очень интригует. Если оружие работает так, как описано, его можно будет запустить в прифронтовые районы, где ожидается прибытие дронов или вертолетов», — говорится в публикации.

Отмечается, что противодействию 358 может мешать не только необычный режим работы ракеты, но и ее низкая стоимость вместе с простотой развертывания.

Ранее Шойгу в ходе визита в Тегеран посетил выставку аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, где ему показали ракеты и беспилотники иранского производства.

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Страны
Ирак
Иран
Йемен
Россия
США
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
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