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Интерфакс-АВН

ФСВТС России заявляет о грубом нарушении Болгарией международных обязательств в случае передачи Украине ракет для С-300

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Эмблема Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Ведомство призывает болгарскую сторону пересмотреть это решение

Москва. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России считают грубым нарушением международных обязательств передачу Болгарией на Украину ракет для систем ПВО С-300 и призывают пересмотреть это решение.

"В средствах массовой информации опубликованы сообщения об одобрении народным собранием Болгарии передачи киевскому режиму ракет для зенитных ракетных комплексов С-300. (...) Речь идет об очередной попытке грубого нарушения болгарским руководством своих международных обязательств в области контроля за вооружением, несмотря на неоднократные разъяснения российской стороны", - говорится в заявлении ФСВТС РФ.

"Призываем болгарскую сторону пересмотреть принятое решение в целях недопущения нарушения норм международного права в области военно-технического сотрудничества", - заявили в ведомстве.

В ФСВТС напомнили, что по соглашению между правительствами России и Болгарии о военно-техническом сотрудничестве от 5 сентября 2002 года передача третьей стороне поставленного вооружения и военной техники недопустима без предварительного письменного согласия РФ.

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Страны
Болгария
Россия
Украина
Продукция
С-300
Компании
ФСВТС РФ
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