Американское издание: для сдерживания в космосе требуется больше, чем просто спутниковая группировка Silent Barker

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Недавно, с запуском на орбиту Национальным разведывательным управлением и Космическими силами США критически важной спутниковой группировки Silent Barker, руководитель командования космических систем ВВС США генерал-лейтенант Дж. Майкл Гетлейн (Гетлин) заявил, что эта система «сдержит агрессию», показав, что у США есть глаза в космосе.

Однако, несмотря на важность Silent Barker для улучшения стратегических коммуникаций, это не является сдерживающим фактором агрессии в космосе, отмечает американское издание Defense News.

Для достижения эффекта сдерживания требуются три основных компонента: достоверность угрозы, возможности (т.е. оружие) в сочетании с решимостью их применить и выражение желания использовать эти возможности для предотвращения нападения на критически важную космическую инфраструктуру, пишет издание. По словам авторов Defense News, важно понимать, что для обеспечения подлинного сдерживания агрессии против интересов США в космосе требуется как физическая, так и психологическая готовность.

Как пишет издание, когда Соединенные Штаты или любая другая страна, если уж на то пошло, объявляет о сдерживающей угрозе государству-противнику, эта угроза должна восприниматься противником как заслуживающая доверия. Для сдерживания соперников более важным является воля государств противостоять своим оппонентам. Если государство готово принять ответные меры или активно сдерживать действия противника независимо от уровня эскалации, то, скорее всего, статус-кво можно сохранить с помощью сдерживания. Однако если государство не желает доводить свои угрозы до конца и продолжает стоять на этом с течением времени, то доверие к угрозе снизится до уровня неэффективности, считают авторы Defense News.

По их мнению, наличие системы космической индикации и предупреждения, такой как Silent Barker, является очень важным шагом в предотвращении внезапных потенциальных атак на американскую критически важную космическую инфраструктуру. Однако США не продемонстрировали, что они обладают авторитетом, возможностями и твёрдой решимостью использовать это оружие в качестве надежного средства сдерживания

Если США серьезно относятся к сдерживанию в космосе, они должны серьезно относиться к созданию космических сил, способных одержать победу в войне, способных достичь превосходства в космосе и господства над агрессивным Китаем, стремящимся контролировать космические высоты

- подчёркивает старший научный сотрудник по космическому сдерживанию в Национальном институте исследований Кристофер Стоун.

В июне этого года стало известно, что Штаты готовятся к развертыванию спутниковой группировки Silent Barker, целью которой является «своевременное обнаружения угроз» в космическом пространстве.