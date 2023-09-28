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В Китае предрекли усугубление положения Украины зимой

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Предполетная подготовка истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ на аэродроме в зоне проведения спецоперации
Предполетная подготовка истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ на аэродроме в зоне проведения спецоперации.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Валентин Капустин

Российские фронтовые бомбардировщики Су-34 с крылатыми ракетами большой дальности усилят давление на Украину зимой, что усугубит положение Киева. Это предрек обозреватель Национального радио Китая (CNR) Сун Бо в своей статье.

Журналист отметил, что Су-34 становится первым в мире истребителем-бомбардировщиком, способным пускать стратегические боеприпасы. Он также привел мнение военного обозревателя Шао Юнлина, заявившего, что Су-34 в совокупности с крылатыми ракетами расширяет возможности России по нанесению ударов на дальние дистанции и позволяет более метко поражать цели.

Шао Юнлин также считает, что российские шаги нацелены на усиление нажима на ПВО противника, при этом Москва может увеличить интенсивность ударов по инфраструктуре противника осенью и зимой.

Ранее политолог, военный эксперт Алексей Живов заявил, что в зоне специальной военной операции наиболее эффективными истребителями можно назвать российские Су-34 и Су-35. При этом он подчеркнул, что нельзя говорить об истребителях вне контекста оружия, которое они несут.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Украина
Продукция
Су-34
Су-35
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