Сенаторы США предложили включить во временный бюджет $6 млрд на помощь Киеву

Белый дом ранее запрашивал на помощь Украине около $24 млрд

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Законодатели в Сенате Конгресса США разработали инициативу о продлении финансирования американского правительства до 17 ноября, которая предусматривает выделение около $6 млрд на помощь Украине. Об этом сообщило агентство Reuters во вторник со ссылкой на помощника сенатора.

По его сведениям, рассматриваемый сенаторами законопроект предполагает "финансирование правительства до 17 ноября и включает $6 млрд на реагирование на стихийные бедствия в стране и примерно $6 млрд на помощь Украине". Белый дом ранее запрашивал на помощь Киеву около $24 млрд.

В публикации отмечается, что инициатива не предусматривает каких-либо новых мер, касающихся охраны американских границ.

Федеральному правительству придется приостановить работу, если законодатели не примут до конца сентября бюджет на следующий финансовый год, который начинается в стране 1 октября.