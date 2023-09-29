Войти
Lenta.ru

Сербия модернизировала советскую противотанковую «Малютку»

277
0
0
ПТУР "Малютка-2F"
ПТУР "Малютка-2F".
Источник изображения: www.armyrecognition.com

В Сербии модернизировали советскую противотанковую управляемую ракету (ПТУР) 9М14 «Малютка». Усовершенствованную ракету «Малютка-2F» представили на выставке «Партнер-2023» в Белграде, пишет Army Recognition.

Модернизированную ракету оснастили термобарической боевой частью весом восемь килограммов, предназначенной для поражения небронированного транспорта, укреплений и живой силы противника.

Боеприпас разработали специалисты сербского Военно-технического института на базе ракеты 9М14П1 с кумулятивной боеголовкой. Ракета получила полуавтоматическую систему наведения, которая обеспечивает вероятность поражения цели более 80 процентов. Базовая версия боеприпаса калибра 125 миллиметров весит 11,4 килограмма. Дальность стрельбы составляет от 500 до 3000 метров.

Ранее в сентябре президент Сербии Александр Вучич сообщил, что российский противотанковый комплекс «Корнет» превосходит западные системы по дальности.

В июле 2022 года стало известно, что китайские военные получили модернизированную версию противотанкового ракетного комплекса HJ-73D, который является нелицензионной копией «Малютки».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сербия
Продукция
9M14 Малютка
Корнет
Похожие новости
02.08.2022
Северная Корея: недоедим, но вооружимся
27.12.2021
Навстречу танкам с «карманной артиллерией»
17.09.2021
Сербская армия планирует получить противотанковые комплексы "Корнет"
25.12.2017
Нестареющие "Малютки" продолжают утилизировать террористов в Сирии
06.07.2017
Белград между гордостью и кормушкой
18.11.2015
От «Иглы» до авианосца — часть IV
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.09 05:46
  • 44
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 29.09 05:39
  • 55589
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.09 23:38
  • 71
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 28.09 23:05
  • 23
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 28.09 21:53
  • 447
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 28.09 20:22
  • 64
Путин призвал российских авиастроителей занять освободившуюся в РФ нишу
  • 28.09 17:57
  • 1
Американцы не согласились с главой ГУР Украины насчет уязвимости "Абрамсов"
  • 28.09 15:31
  • 0
«Висландия» (Польша) решила поиграть в войнушку
  • 28.09 15:12
  • 64
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 28.09 13:19
  • 1
Эпидемию легионеллы в Польше расследуют американцы, а власти страны скрывают источник распространения бактерий
  • 28.09 11:29
  • 1
ВМС Индии объявили о планах закладки ещё одного авианосца собственной постройки типа Vikrant
  • 27.09 20:12
  • 2651
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.09 17:04
  • 0
Что прошло незаметно на «полях» 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
  • 27.09 11:55
  • 0
Во время избирательной кампании в Польше «безопасность страны» контролируется особым образом
  • 27.09 06:40
  • 0
КБГУ готов к открытию военно-учебного центра на 100%