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В Китае модернизировали советскую «Малютку»

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ПТРК HJ-73D
ПТРК HJ-73D.
Источник изображения: youtube.com

Китайские военные получили модернизированную версию противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) HJ-73D. Усовершенствованный вариант ПТРК, который является нелицензионной копией советского комплекса «Малютка», заметили на учениях Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщает «Российская газета».

Комплекс HJ-73D получил более компактный блок управления с тепловизором. Также в процессе модернизации ракеты комплекса оснастили тандемной боевой частью, которая позволяет поражать бронетехнику с динамической защитой.

Отмечается, что производство ракет прекратили, но модернизация выпущенных комплексов позволяет применять их в современных конфликтах.

Противотанковый ракетный комплекс первого поколения 9К11 «Малютка» разработали в 1960 году. ПТРК получил ракету с кумулятивной боевой частью, которая может пробить до 400 миллиметров брони.

В июне стало известно, что подразделения НОАК получили усовершенствованный ПТРК HJ-10. Комплекс получил шасси автомобиля FAW с бронированной кабиной.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
9M14 Малютка
HJ-10
Проекты
Военные учения
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