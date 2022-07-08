В Китае модернизировали советскую «Малютку»

Китайские военные получили модернизированную версию противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) HJ-73D. Усовершенствованный вариант ПТРК, который является нелицензионной копией советского комплекса «Малютка», заметили на учениях Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщает «Российская газета».

Комплекс HJ-73D получил более компактный блок управления с тепловизором. Также в процессе модернизации ракеты комплекса оснастили тандемной боевой частью, которая позволяет поражать бронетехнику с динамической защитой.

Отмечается, что производство ракет прекратили, но модернизация выпущенных комплексов позволяет применять их в современных конфликтах.

Противотанковый ракетный комплекс первого поколения 9К11 «Малютка» разработали в 1960 году. ПТРК получил ракету с кумулятивной боевой частью, которая может пробить до 400 миллиметров брони.

В июне стало известно, что подразделения НОАК получили усовершенствованный ПТРК HJ-10. Комплекс получил шасси автомобиля FAW с бронированной кабиной.