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В Китае усовершенствовали противотанковый комплекс HJ-10

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Пуск ракеты HJ-10
Пуск ракеты HJ-10.
Источник изображения: mod.gov.cn

Подразделения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) получили усовершенствованные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) HJ-10. Самоходные комплексы с увеличенной дальностью заметили в Тибетском военном районе Западного военного округа, сообщает «Российская газета».

Усовершенствованный комплекс построили на шасси автомобиля FAW с бронированной кабиной. Модернизированный ПТРК отличается от базовой версии, которую монтируют на шасси боевой машины пехоты (БМП) ZBD-04A, уменьшенным количеством направляющих для запуска ракет. Самоходный комплекс получил оптико-электронную станцию на телескопическом подъемном устройстве.

Отмечается, что противотанковый комплекс на шасси БМП может поражать цели на расстоянии до десяти километров. Базовая версия ракеты получила боевую часть массой 43 килограмма, которая позволяет пробивать до 1400 миллиметров брони за динамической защитой. Боеприпас может поражать цели в верхнюю полусферу.

Ранее на форуме игры War Thunder появилась информация о современном снаряде китайских танков. Данные о выстреле DTC10-125, который входит в арсенал танков Type 96 и Type 99, опубликовал игрок.

В феврале в «Ростехе» сообщили, что противотанковый ракетный комплекс «Корнет-Д1» на шасси боевой машины десанта БМД-4М вышел на финальный этап стрельбовых испытаний.

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Страны
Китай
Россия
Продукция
HJ-10
Type 96
ZTZ99
БМД-4
Корнет
Компании
Минoбороны РФ
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