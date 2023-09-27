В Киеве заявили о планах развернуть на Украине производство универсальной боевой платформы ASCOD

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Украина намерена развернуть на своей территории производство западной бронетехники, в частности, боевых машин пехоты. В настоящее время Киев ищет себе союзника в этом начинании, рассматривая различные варианты. Как сообщили в компании "Украинская бронетехника", делегация Украины добралась до Испании.

В Киеве рассматривают вариант лицензионного выпуска боевой машины пехоты на платформе ASCOD совместно с европейским отделением американской корпорации General Dynamics и холдинговой компанией Czechoslovak Group. Ну как рассматривают? В общем, представители Украины приехали в Испанию, где им на предприятии показали БМП ASCOD. После этого и прозвучало заявление.

Как подчеркнули в "Украинской бронетехнике", они вместе с военнослужащими ВСУ "пощупали" машину, покатались на ней и сравнили с уже стоящими на вооружении украинской армии образцами бронетехники, в том числе иностранного производства. После этого поняли, что данная платформа гораздо лучше того старья, которое Запад выдает за "современное вооружение" и приняли решение организовать производство ASCOD. Однако, заявить о запуске и реально запустить предприятие - это две разные вещи.

Опыт современной войны продемонстрировал огромную ценность бронированной техники для сохранения жизни наших военных.(...) Обсуждаем с General Dynamics European Land Systems возможность в кратчайшие сроки поставлять ASCOD в Украину, как можно быстрее организовать производство и обслуживание платформы в Украине и интегрировать передовые системы (...) для достижения оперативной совместимости ВСУ и NATO

- заявил гендиректор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас.

Универсальная боевая платформа ASCOD (Austrian Spanish Cooperative Development) стоит на вооружении четырех стран: Испании, Великобритании, Австрии и Филиппин. На ее базе созданы различные боевые машины пехоты, легкие танки и т.д.