Войти
ТАСС

Шойгу: РФ проводит учения на Дальнем Востоке на фоне развития США военных блоков в АТР

391
0
0
Корабли Тихоокеанского флота
Корабли Тихоокеанского флота.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

По словам министра обороны, в июне состоялось оперативное учение Тихоокеанского флота

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты Америки взяли курс на развитие блоков AUKUS и QUAD в Азиатско-Тихоокеанском регионе, РФ проводит учения на Дальнем Востоке для обеспечения постоянной готовности защищать свои интересы. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Для усиления своего влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе Вашингтон взял курс на развитие военных блоков, таких как AUKUS и QUAD. Для обеспечения постоянной готовности к защите национальных интересов войска Восточного военного округа наращивают мероприятия оперативной и боевой подготовки", - сказал он в ходе заседания коллегии военного ведомства.

По словам Шойгу, в июне состоялось оперативное учение Тихоокеанского флота, к которому привлекалось более 60 кораблей и судов обеспечения, в июле было проведено учение "Север. Взаимодействие-2023" совместно с Китаем, а в этот понедельник завершилось учение "Финвал-2023" под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом РФ Николая Евменова. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
ТОФ
Похожие новости
21.12.2020
Nikkei Asia (Япония): наращивание российской военной мощи в Северо-Восточной Азии вызывает недовольство Японии и США
08.11.2019
Уничтожить верфь: как Россия расправится с авианосцами США
30.09.2019
"Россия потопит авианосец США": Китай обсуждает ракету П-700
22.12.2016
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере в 2017 году
20.10.2014
С уважением, "вежливые люди"
24.01.2014
Военные возможности России в Арктике
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.09 10:02
  • 42
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 27.09 09:25
  • 55559
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.09 08:58
  • 11
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 27.09 06:40
  • 0
КБГУ готов к открытию военно-учебного центра на 100%
  • 27.09 02:49
  • 50
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 27.09 01:57
  • 1
Производство артиллерийских снарядов "Краснополь-М2" в 2024 году вырастет в 25 раз
  • 27.09 01:33
  • 1
Глава МИД Германии признала, что Берлин поставлял Киеву неработающую технику
  • 26.09 23:02
  • 1
ТОП-лучших онлайн казино
  • 26.09 21:09
  • 1
США и Вьетнам ведут переговоры по продаже крупного пакета вооружений
  • 26.09 15:40
  • 2649
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.09 15:37
  • 0
Угроза с юга: Украина как плацдарм для нападения на Беларусь
  • 26.09 13:06
  • 0
Польша получит от США очередной кредит на 2 млрд. долларов США
  • 26.09 09:28
  • 3
"Ростех" поставил Минобороны РФ модернизированный "летающий радар" А-50У
  • 26.09 08:30
  • 2
Украине грозит затяжной конфликт. Пора сменить курс
  • 25.09 22:35
  • 46
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов