Военнослужащие мотострелковой бригады Восточного военного округа на учениях на военном полигоне в Забайкальском крае.

ЦАМТО, 26 сентября. В Национальном центре управления обороной РФ под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 26 сентября прошло заседание Коллегии Минобороны РФ.

В своем выступлении на заседании Сергей Шойгу рассказал о планах деятельности Южного и Восточного военных округов, а также ВДВ (основные тезисы доклада Сергея Шойгу представлены в изложении Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ).

В Южном военном округе в этом году будет реализовано свыше 170 организационных мероприятий, войска получат 5,5 тыс. ед. современного вооружения и техники, завершится ввод в эксплуатацию более 500 объектов инфраструктуры.

Ведется работа по укомплектованию соединений и воинских частей личным составом.

С начала года количество офицеров в округе увеличилось на 11 тыс. человек, а военнослужащих по контракту – на 30 тыс. человек.

Совершенствуется система боевой выучки, модернизируются полигоны, внедряются новые материально-технические средства обучения.

В своем выступлении Сергей Шойгу выразил сожаление, что тенденция к осложнению военно-политической ситуации сохраняется и на Восточном стратегическом направлении.

Соединенные Штаты Америки с союзниками предпринимают все новые шаги по сдерживанию России и Китая на международной арене.

Для усиления своего влияния в Азиатско-Тихо-океанском регионе Вашингтон взял курс на развитие военных блоков, таких как АУКУС и КВАД.

Для обеспечения постоянной готовности к защите национальных интересов войска Восточного военного округа наращивают мероприятия оперативной и боевой подготовки.

Так, в июне состоялось оперативное учение Тихоокеанского флота с группировкой сил в дальней морской зоне. К нему привлекалось свыше 11 тыс. военнослужащих, 67 кораблей и судов обеспечения, 35 самолетов и вертолетов.

Кроме того, в рамках укрепления стратегического партнерства и расширения сотрудничества в военно-морской области с 20 по 23 июля проведено российско-китайское учение "Север. Взаимодействие-2023".

12 кораблей различных классов, в том числе подводная лодка, а также 28 самолетов и 10 вертолетов двух стран отработали совместные действия в различных условиях обстановки.

25 сентября на северо-востоке России завершилось учение "Финвал-2023" под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом.

К нему привлекалось порядка 10 тыс. военнослужащих и более 50 ед. боевой техники.

В ходе учения успешно выполнены совместные ракетные стрельбы надводными кораблями, подводными лодками и береговыми комплексами Тихоокеанского флота.

Морская авиация флота отработала задачи по перехвату и уничтожению воздушных целей вероятного противника, а также постановку оборонительных минных заграждений в Чукотском море.

Тихоокеанский флот подтвердил высокий уровень морской, полевой и воздушной выучки личного состава, готовность к решению задач в условиях Арктики.

В Восточном военном округе продолжаются совершенствование боевого состава войск, оснащение соединений и воинских частей современным вооружением и техникой, строительство объектов военной инфраструктуры.

До конца года будет проведено 26 организационных мероприятий, которые синхронизированы с поставкой 1200 ед. современного вооружения.

Помимо этого, в августе-сентябре после осложнения паводковой обстановки в Приморском крае военнослужащие округа оказали помощь гражданскому населению в ликвидации последствий тайфуна Ханун.

Из подтопленных районов эвакуировано свыше 1200 человек и 50 ед.автомобильной техники, проведена очистка и дезинфекция территории в Уссурийском городском округе.

Министерство обороны реализует комплекс мероприятий по дальнейшему повышению боевого потенциала Воздушно-десантных войск за счет создания новых десантно-штурмовых соединений, наращивания их разведывательно-ударных и огневых возможностей.

В этом году приступил к выполнению боевых задач парашютно-десантный полк в Тульской дивизии.

Завершается формирование 104-й десантно-штурмовой дивизии и парашютно-десантного полка Ивановского соединения.

До конца года будут сформированы бригады материально-технического обеспечения и ремонтно-восстановительные батальоны во всех дивизиях Воздушно-десантных войск. Завершит комплектование до полного штата артиллерийская бригада.

"Продолжаем оснащать Воздушно-десантные войска новейшим вооружением, – сказал глава военного ведомства. – С начала года в соединения и воинские части поступило более 2 тыс. ед. техники и 5,5 тыс. комплектов средств десантирования и парашютных систем. В целом реализация спланированных в Воздушно-десантных войсках мероприятий позволит к концу года повысить их боевой потенциал в 1,3 раза, при этом огневые возможности подразделений Воздушно-десантных войск увеличатся на 20%", – подчеркнул Сергей Шойгу.