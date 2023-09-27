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В США испугались мощнейшего российского оружия

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Военнослужащий ВС РФ производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса «Корнет»
Военнослужащий ВС РФ производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса «Корнет».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет» массово уничтожают лучшие западные танки. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

В публикации отмечается, что мощное российское оружие «способно нейтрализовать любую модификацию танка Leopard 2 даже с самой сильной броней».

«Танки Leopard 2, включая современные варианты Leopard 2A6, понесли серьезные потери на Украине с начала наступления украинской стороны на российские позиции в начале июня, при этом среди более старых Leopard 2A4 и Leopard 1 они были еще более внушительными», — говорится в материале.

Ранее американская газета The Wall Street Journal заметила, что американские танки M1 Abrams не помогут Вооруженным силам Украины значительно изменить ситуацию на поле боя.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
M1 Abrams
Корнет
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