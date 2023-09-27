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ТАСС

В Белом доме заявили, что шатдаун в США обернется страданиями на поле боя для Украины

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Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

Американское правительство ранее запросило дополнительное финансирование, которое включает более $20 млрд на оборонные потребности Киева

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Возможная приостановка работы федерального правительства США (шатдаун) может негативно сказаться на дальнейшей военной помощи Украине и создать Киеву проблемы на поле боя. Такое мнение высказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Украина входит в сферу интересов нашей национальной безопасности. Если правительство приостановит работу и мы не получим запрошенное дополнительное финансирование, которое включает более $20 млрд на оборонные потребности Украины, Украина будет страдать на поле боя", - заявил Кирби в интервью Bloomberg TV. Он подчеркнул, что украинский вопрос "крайне важен для национальной безопасности" США и их европейских партнеров.

По словам представителя Белого дома, приостановка работы правительства может произвести "эффект кругов на воде". В частности, Пентагон не сможет заключать новые контракты, что в конечном итоге рискует сказаться на боеготовности американских войск.

Белый дом в конце августа обратился к членам Конгресса с просьбой принять инициативу о краткосрочном продлении финансирования правительства, чтобы избежать возможной приостановки работы федеральных ведомств. Как заявила тогда директор Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг, инициатива предоставит законодателям время, чтобы достичь компромисса по бюджетным вопросам. Резолюция позволит сохранить большую часть расходов на прежнем уровне на время консультаций в Конгрессе.

Федеральному правительству придется приостановить работу, если законодатели не примут до конца сентября бюджет на следующий финансовый год, который начинается в стране 1 октября. 

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Страны
США
Украина
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