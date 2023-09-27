Барражирующая иранская ракета «358» представлена С.Шойгу.

Согласно официальным кадрам визита главы оборонного ведомства России Сергея ШОЙГУ в Тегеран, иранское правительство показало гостю любопытную барражирующую ракету класса «земля-воздух», известную на Западе только под индексом «358». Как отмечают эксперты, это первый случай, когда власти Исламской Республики признали свою роль в разработке этого необычного оружия, образцы которого ранее поставлялись про-иранским силам в Йемене и Ираке.

С.Шойгу и его окружение увидели иранскую ракету 358 на выставке, посвященной разработкам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в области беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и противовоздушной обороны. В ходе мероприятия высокопоставленного представителя МО России сопровождал командующий Воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир-Али ГАДЖИЗАДЕ.

Министру обороны РФ С.Шойгу демонстрируют иранскую ракету 358 на выставке разработок ВКС КСИР

По утверждению западных источников, упоминание об изделии 358 впервые появилось в 2019 году после того, как некоторые подобные ракеты были захвачены ВМС США в ходе операций по пресечению поставок оружия и других материальных средств поддерживаемым Ираном повстанцам-хуситам в Йемене. С тех пор США и их союзники обнаружили достаточное количество таких ракет при захвате иранских партий оружия, направлявшихся в Йемен. В 2021 году власти Ирака также заявили об обнаружении, по меньшей мере, одной из этих ракет вблизи авиабазы Туз-Хурмату, расположенной в северо-восточной части страны.

Компоненты иранских ракет 358 и другие материальные средства, направленные в Йемен и перехваченные британскими силами в 2022 году

Согласно источникам, индекс «358», предположительно, взят из внутренней системы каталогизации ВС США и/или американского разведывательного сообщества для боеприпасов иранского производства, поставляемых хуситам и, возможно, другим прокси-силам. Например, подобное обозначение, но с индексом «351» получила другая иранская разработка – крылатая ракета (КР) наземного базирования «Кудс-1» хуситов.

Точные сведения о возможностях иранской ракеты 358 и режиме её работы остаются ограниченными. Сообщается, что длина изделия составляет около девяти футов (2,7 м). Основной корпус имеет тонкую цилиндрическую форму и оснащен тремя отдельными группами бортовых рулей для маневрирования и стабилизации в полете.

В прошлом американские военные эксперты сообщали, что ракета оснащена инерциальной системой наведения со спутниковой навигацией, а также вертикальным гироскопом и блоком данных о воздухе. Многие из этих компонентов ранее были обнаружены на других иранских БПЛА. В передней части оружия отчетливо виден «круговой ошейник», состоящий, как утверждается, из инфракрасных датчиков, а также основная система наведения в носовой части ракеты.

Схема ракеты 358 и ее компонентов, опубликованная Центральным командованием США (CENTCOM) в 2019 году. Специалисты обращают внимание, что у изображенной здесь ракеты отсутствует третий набор рулей, расположенных спереди.

Предполагается, что изделие 358 стартует с земли с использованием твердотопливного ракетного ускорителя, который отбрасывается после сгорания. Затем ракета переходит на воздушно-реактивную двигательную установку (возможно, небольшой турбореактивный двигатель) используемую в традиционной наземной или противокорабельной КР. Вдоль корпуса в задней части ракеты видны воздухозаборники, отлитые в форму двигательной секции.

Крупные планы некоторых компонентов ракеты 358, включая инфракрасную матрицу датчиков

Однако кольцо инфракрасных датчиков больше похоже на особенности, часто встречающиеся на ракетах класса «земля-воздух» и «воздух-воздух», которые используются для приведения в действие боевой части оружия в непосредственной близости от цели. Ракеты такого типа обычно не крылатые и развивают гораздо более высокие скорости, чем может обеспечить обычная воздушно-реактивная двигательная установка. Вследствие чего, специалисты США долгое время оценивало изделие 358 как крайне необычное средство ПВО.

Показ министру обороны России С.Шойгу иранской КР наземного базирования

Ранее отмечалось, что помимо своей основной конструкции 358-я еще больше отличается от типичных ракет класса «земля-воздух» тем, что, по-видимому, предназначена для полета на низкой скорости в заданный район, а затем находится там, пока не закончится топливо. Согласно New York Times со ссылкой на неназванных военных чиновников США еще в 2020 году, «оружие летает по схеме восьмерки и ищет цели».

Как именно ракета 358 обнаруживает и отслеживает свои цели – не ясно. В упомянутой выше статье New York Times говорилось, что кольцо датчиков оружия, призвано преодолевать существующие средства противодействия зенитным ракетам (ЗР) с инфракрасным наведением, а именно: системы инфракрасного противодействия направленного действия и ракеты-приманки. Исходя из этого предположения, подразумевается, что иранская ракета обладает возможностью самонаведения.

Однако, рассуждают эксперты, не ясно, на основе чего сделан такой вывод или как такое оборудование преодолело бы контрмеры. Если два ряда датчиков являются избыточными, но работают на разных длинах волн, это могло бы помочь уменьшить взаимное влияние разных типов контрмеры на боеприпас. Также возможно, что один ряд состоит из инфракрасных датчиков как часть систем наведения, а другой – из лазерных датчиков бесконтактного взрывателя, подобных тем, что установлены на многих традиционных ЗР и ракетах класса «воздух-воздух». Еще одна возможность заключается в том, что массив «ошейников» или, по крайней мере, один ряд таких датчиков изначально обнаруживает потенциальную цель, а затем направляет основной датчик, размещенный в носовом отсеке, на эту цель, чтобы распознать ее и выполнить атаку, если это оправдано.

Общий вид иранской ракеты 358

Предполагается, что может существовать несколько версий 358-й, включая те, которые используют некоторую форму пассивного самонаведения и/или которые могут получать обновления от бортовых датчиков. По крайней мере, один известный пример, показанный выше, имеет особенно заметную антенну на задней панели, которая могла бы обеспечить некоторый уровень базового полуавтономного управления.

В целом, размышляют специалисты, жизнеспособность этой концепции остается открытым вопросом. Низкая скорость ракеты уже означает, что она бесполезна для поражения быстро летящих боевых самолетов во многих сценариях и лучше подходит для попыток перехвата более медленных целей, таких как вертолеты и БПЛА.

На сегодняшний день нет убедительных доказательств того, что 358-я сбила что-либо, несмотря на сообщения о том, что такие попытки предпринимались. Согласно отчету New York Times за 2020 год, «военный чиновник США заявил, что иранские ракеты 358 были выпущены по американским беспилотникам, летевшим в воздушном пространстве Йемена».

Поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы преуспели в сбивании над Йеменом беспилотников США и Саудовской Аравии с использованием традиционных ракет класса «земля-воздух». Группировка также утверждала, что за эти годы различными заводскими и самодельными системами ПВО поразила несколько боевых самолетов, принадлежащих коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, включая саудовские истребители F-15 и «Торнадо».

Тем не менее, заключают эксперты, концепция, лежащая в основе иранской ракеты 358, очень интригует. Если оружие работает так, как описано, его можно было бы направлять в передовые районы, где ожидается или предполагается пролет БПЛА или вертолетов. Ракета могла бы выслеживать и поражать их без какой-либо необходимости в дополнительных усовершенствованных бортовых датчиках. Это может стать особенно полезно для поражения приближающихся дронов, которые трудно обнаружить и уничтожить традиционными системами ПВО.

Помимо всего этого, группы из 358-х, барражирующие по орбитам в виде восьмерки, просто представляли бы дополнительные опасности, с которыми противнику пришлось бы бороться или пытаться спланировать их обход, что может стать проблематичным, учитывая, что они могут посылаться в удаленные районы. Если 358-я является недорогой, то, возможно, проще развернуть их большое количество одновременно, чтобы увеличить вероятность успеха и иным образом попытаться сорвать воздушные операции противника.

Похоже, что для применения 358-х ракет также не требуется большого материально-технического обеспечения. Когда в 2021 году иракские власти захватили 358-ю, они также обнаружили простую пусковую установку, состоящую из грубого рельса, прикрепленного к основанию, отягощенному шлакоблоками.

Ракеты 358, в том числе две, загруженные на ПУ на базе грузовика

На выставке КСИР, которую посетил С.Шойгу, наблюдатели заметили пару ракет 358 на направляющих для запуска, установленных в кузове грузовика. Эта пусковая система выглядит так, словно она намеренно спроектирована, чтобы внешне походить на любой другой коммерческий транспорт, помогающий снизить уязвимость и добавить гибкости. Хотя сама идея маскировки под обычное транспортное средство не нова.

По крайней мере, подчеркивается, что теперь Тегеран публично признал наличие ракеты 358, и ожидается появление дополнительной информации о ней.

По материалам ресурса thedrive.com/the-war-zone