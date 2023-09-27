Американское издание назвало три вида российского оружия, сыгравшего решающую роль в отражении контрнаступления ВСУ

Источник изображения: topwar.ru

Украинское контрнаступление, которое должно было прорвать российскую линию обороны на юге, столкнулось с проблемами, российские войска отразили первый натиск и заставили ВСУ практически остановиться. Решающую роль в отражении атак украинской армии сыграли три вида российского оружия, пишет Business Insider.

По мнению американских экспертов, лучше всего на поле боя проявили себя артиллерийские системы с высокоточными снарядами, подразделения радиоэлектронной борьбы и ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор". Как заявил полковник армии США в отставке Джиан Джентайл, основную головную боль украинским военным доставляют российские ударные вертолеты. Сам же полковник считает, что первую роль в отражении наступления ВСУ сыграла все же артиллерия.

Как подчеркнул эксперт, артиллерия России всегда была основой ее огневой мощи, но боевые действия на Украине показали, что и ВСУ имеют большое количество орудий. Однако, как отметил Джентайл, Россия сумела адаптироваться к современной войне, применив в артиллерии высокоточные снаряды и наведение по беспилотникам. Это значительно повысило эффективность применения артиллерии, которая сыграла основную роль в остановке наступления ВСУ.

На второе место эксперт поставил российские системы РЭБ, которые не позволили Украине применить тысячи дешевых ударных беспилотников. Кроме того, российские РЭБ глушат сигналы и разведывательных дронов, тем самым значительно снижая эффективность применения артиллерии ВСУ. Если бы не РЭБ, Украина могла бы обрушить на позиции ВС России "тысячи дронов".

Ударные вертолеты Ка-52 также доставили украинской армии большие проблемы, уничтожая как бронетехнику, так и личный состав. По мнению эксперта, Ка-52 обладают высокой защитой, маневренностью и вооружением, способных уничтожать танки. Это делает их "грозным оружием".

Однако, как подчеркнул Джентайл, все это не поможет России, когда украинская армия прорвет ее оборону. По его мнению, у российских войск нет необходимых ресурсов для того, чтобы "отбросить" ВСУ назад.