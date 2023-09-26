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Стало известно о технологическом превосходстве Китая над США в одной области

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Флаг КНР
Флаг КНР.
Источник изображения: AP Photo/ Ng Han Guan, File

Китай превосходит США в семи из десяти передовых сенсорных технологий. Об этом стало известно Breaking Defense из отчета Австралийского института стратегической политики.

Издание пишет, что Пекин превосходит Вашингтон в инерциальных навигационных системах, датчиках магнитного поля, мультиспектральных и гиперспектральных датчиках, фотонных датчиках, радарах, спутниковом позиционировании и навигации, а также гидролокации и акустических датчиках, тогда как США опережают Китай в исследованиях квантовых датчиков, атомных часов и гравитационных датчиков.

Согласно выводам специалистов Австралийского института стратегической политики, возможности Пекина в области передовых сенсорных технологий по ряду направлений превосходят таковые у США, Великобритании, Австралии, Японии и Южной Кореи вместе взятых. Ведущими китайскими организациями в этой области эксперты называют Китайскую академию наук и Уханьский университет.

Специалисты в отчете отмечают, что пока степень инновационности китайских разработок не отражает занимаемую ими долю на мировом рынке.

В апреле начальник командования боевых разработок Корпуса морской пехоты США бригадный генерал Марк Клинган заявил, что одна китайская верфь строит больше кораблей в год, чем все американские вместе взятые.

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Австpалия
Великобритания
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Южная Корея
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