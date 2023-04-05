Войти
Lenta.ru

В США заявили о превосходстве Китая в судостроении

375
0
0
Перспективный универсальный десантный корабль проекта 076 ВМС НОАК
Перспективный универсальный десантный корабль проекта 076 ВМС НОАК.
Источник изображения: invoen.ru

Начальник командования боевых разработок Корпуса морской пехоты США бригадный генерал Марк Клинган сравнил судостроительный потенциал КНР и Соединенных Штатов. Его слова приводят РИА Новости.

Клинган заявил о превосходстве Китая в судостроении и подчеркнул, что одна верфь страны строит больше кораблей в год, чем все американские станции. Он подчеркнул, что «неожиданно затяжной характер» конфликта на Украине показал ключевые недостатки военно-промышленного комплекса Вашингтона, мощности которого «нуждаются в значительном расширении».

По словам генерала, Вашингтон стремился заблаговременно разместить в союзных странах максимальное число своих частей вооружений, поскольку при конфликте в том или ином государстве возможность переброски сил из США «не могла быть гарантирована».

Ранее в США назвали вторые по мощи Военно-морские силы мира. К ним авторы Popular Mechanics отнесли силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Украина
Похожие новости
28.03.2023
Россия предупредила Запад о последствиях "опасной поставки" Украине
09.12.2021
Принятый Палатой представителей оборонный бюджет предусматривает противодействию России и Китаю - СМИ
03.01.2020
Эдвард Лукас: разобщенность Запада укрепляет позиции России (Postimees, Эстония)
13.03.2019
Civil: 20% Грузии оккупировано, но у НАТО есть прецедент для ее членства ... и это Германия
11.01.2016
Армия и оборонная промышленность-2015: не только Сирия
19.08.2009
Учебно-боевая конкуренция
06.08.2009
Международный авиационно-космический салон МАКС. Справка
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.04 10:21
  • 47518
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.04 10:10
  • 16
В Брянской области будет создан завод Минобороны по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения - распоряжение
  • 05.04 09:23
  • 1
Источник: в России начались испытания боевых машин на платформе "Бумеранг"
  • 05.04 03:14
  • 1
В Белоруссии началась штабная тренировка ВВС и ПВО
  • 05.04 03:11
  • 1
ГД одобрила законопроект об участии призывников в миротворческих миссиях
  • 05.04 02:06
  • 2
Поумневшие советские авиабомбы меняют ход СВО
  • 05.04 01:54
  • 2
Представитель ВСУ: Россия применяет управляемые авиабомбы, реагировать на такую тактику пока нечем
  • 05.04 00:44
  • 1
В Госдуме заявили, что срочников не будут направлять на службу в новые регионы
  • 04.04 22:06
  • 1
РФ и Таджикистан проводят совместные учения
  • 04.04 21:49
  • 1
ВС Белоруссии при проверке переведут в режим военного времени
  • 04.04 21:42
  • 1
Песков подтвердил ужесточение правил выезда из России для некоторых лиц
  • 04.04 20:52
  • 1
Дивизию спецподлодок с "Посейдонами" сформируют на Камчатке в 2025 году
  • 04.04 20:19
  • 4
Во второй половине апреля в зону СВО должны прибыть российские танки «Черный орел»
  • 04.04 20:05
  • 1
Лукашенко приказал восстановить площадки для ядерных боеголовок "Тополя"
  • 04.04 20:00
  • 1
На Украине начали производить новые авиационные боеприпасы