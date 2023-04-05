В США заявили о превосходстве Китая в судостроении

Начальник командования боевых разработок Корпуса морской пехоты США бригадный генерал Марк Клинган сравнил судостроительный потенциал КНР и Соединенных Штатов. Его слова приводят РИА Новости.

Клинган заявил о превосходстве Китая в судостроении и подчеркнул, что одна верфь страны строит больше кораблей в год, чем все американские станции. Он подчеркнул, что «неожиданно затяжной характер» конфликта на Украине показал ключевые недостатки военно-промышленного комплекса Вашингтона, мощности которого «нуждаются в значительном расширении».

По словам генерала, Вашингтон стремился заблаговременно разместить в союзных странах максимальное число своих частей вооружений, поскольку при конфликте в том или ином государстве возможность переброски сил из США «не могла быть гарантирована».

Ранее в США назвали вторые по мощи Военно-морские силы мира. К ним авторы Popular Mechanics отнесли силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК).