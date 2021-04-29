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В США назвали вторые по мощи ВМС мира

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Источник изображения: Фото: Guang Niu / AP

В публикации Popular Mechanics Военно-морские силы (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) по своей мощи названы вторыми в мире после ВМС США.

К такому выводу в американском журнале пришли, обратив внимание на одновременный ввод в эксплуатацию ВМС НОАК ракетного крейсера типа Renhai, десантного корабля типа Yushen и атомной подводной лодки (АПЛ) проекта Jin.

Согласно изданию, ссылающемуся на китайскую прессу, данное событие было приурочено к 72-летию ВМС НОАК, что отражает «головокружительные темпы китайской программы военно-морского судостроения, которая всего за 30 лет превратила военно-морской флот страны из скудных сил береговой обороны во второй по мощи военно-морской флот в мире». «В настоящее время Китай имеет второй по мощи военно-морской флот в мире, уступая только ВМС США», — соглашается журнал.

Издание признает, что по темпам военно-морского судостроения США отстают от Китая.

В апреле газета South China Morning Post, ссылаясь на выводы опрошенных аналитиков, сообщила, что для победы над Китаем в случае войны за Тайвань США придется задействовать около 80 процентов военно-морской и воздушной мощи. Таким образом в издании прокомментировали командно-штабные игры ВВС США, итогом которых, как в апреле написал портал Defense News, «стала победа Соединенных Штатов, где ВВС США помогли дать отпор китайским военным в захвате Тайваня».


Иван Потапов

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Страны
Китай
США
Тайвань
Проекты
Тип 055
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