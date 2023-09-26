Войти
Lenta.ru

В США рассказали об уязвимости переданных Киеву Challenger 2

434
0
0
Военные на танке Challenger 2
Военные на танке Challenger 2.
Источник изображения: © Фото : Crown copyright / Sgt Russ Nolan RLC

Переданные Великобританией Киеву танки Challenger 2 без дополнительной защиты передней части стали легкой мишенью для российских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет». Об уязвимости машин рассказали в публикации американского издания Forbes.

«Странно, что Великобритания не предоставила Украине эту броню. Такое впечатление, что британские чиновники рассчитывали на то, что украинцы будут использовать Challenger 2 в оборонительных целях», — отметили в материале.

Автор подчеркнул, что нижняя лобовая деталь Challenger 2 является слабым место танка. Этим в ходе наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) воспользовались российские войска, вооруженные ПТРК «Корнет».

Также в публикации отметили, что британский танк предназначен для оборонительных действий. Как пишет Forbes, ВСУ вынуждены искать решения для снижения уязвимости Challenger 2 самостоятельно. Издание обратило внимание на снимок украинского Challenger 2 с дополнительным листом брони на нижней лобовой детали.

Нижняя лобовая деталь Challenger 2 выполнена из броневой стали толщиной до 100 миллиметров. Также предусмотрена установка блоков динамической защиты ROMOR, снижающих уязвимость участка без комбинированной брони.

Ранее в сентябре издание The Drive писало, что потеря Украиной 1 из 14 танков Challenger 2 будет ощущаться тяжело. Вооруженные силы России уничтожили танк 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

В том же месяце директор Музея войск противовоздушной обороны, полковник в отставке Юрий Кнутов сообщил, что Challenger 2 особенно уязвимы перед российскими противотанковыми минами, которые могут вывести из строя или полностью уничтожить танк.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Продукция
Challenger 2
Корнет
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
19.09.2023
Россия возобновит выпуск газотурбинных танков
11.09.2023
Передачу танков Abrams Украине могут отложить из-за тяжелых потерь бронетехники
06.09.2023
Политолог указал на важность уничтожения российскими военными Challenger 2
14.03.2023
Танки для Украины под вопросом. Запад испугался, что Россия их захватит
26.05.2022
Европа преувеличивает истощение военных запасов из-за Украины
27.04.2020
Запад пытается догнать Россию на танках
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.09 12:13
  • 2648
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.09 12:02
  • 55526
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.09 09:28
  • 3
"Ростех" поставил Минобороны РФ модернизированный "летающий радар" А-50У
  • 26.09 09:17
  • 46
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 26.09 08:30
  • 2
Украине грозит затяжной конфликт. Пора сменить курс
  • 25.09 22:35
  • 46
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 25.09 17:31
  • 39
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 25.09 16:45
  • 0
В Беларуси налаживают производство иранских дронов
  • 25.09 15:34
  • 1
Франция и Германия договорились о разработке многомодульной системы в рамках программы по созданию нового танка MGCS
  • 25.09 12:00
  • 1
Forbes: российские беспилотники вывели из строя два шведских танка Strv 122
  • 25.09 11:40
  • 1
"Длинная рука" российских "стратегов": чем бомбардировщики ВКС РФ поражают цели на Украине
  • 25.09 11:02
  • 1
Поляки провели перестановку командующих на восточном фланге НАТО
  • 24.09 21:58
  • 3
«Какой нацизм, если президент — еврей?»
  • 24.09 14:31
  • 6
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 24.09 14:07
  • 4141
Оценка Советского периода в истории России.