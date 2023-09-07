Полковник раскрыл уязвимое место британского танка Challenger 2

Поставленные на Украину британские танки Challenger 2 особенно уязвимы перед российскими минными полями, которые своим воздействием на днище могут не только вывести из строя машину, но и полностью ее уничтожить. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов.

«Их уязвимость связана и с днищем, то есть минные поля, на которые натыкаются западные танки, — это также эффективное средство. Они часто пробивают днище, тем самым уничтожая экипаж и выводя из строя танк, возможно и полное разрушение этой машины», — рассказал он.

Другим фактором уязвимости Challenger 2 Кнутов назвал противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Вооруженных сил (ВС) РФ и работу российских FPV-дронов.

«Если мы говорим о западных танках, которые поступают на вооружение Украины — Challenger 2, Abrams, Leopard 2 — все они уязвимы против наших противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), причем даже не только современных, но и советским. Использованием ПТРК является основой для уничтожения любых бронетанковых средств стран НАТО», — объяснил специалист.

Кроме того, FPV-дроны также успешно работают по западным танкам, учитывая, что сверху ни один из западных танков не имеет защиты ни динамической, ни уж тем более от FPV-дронов. Уязвимость этой техники очень велика Юрий Кнутов военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России впервые уничтожили танк Challenger 2, поставленный Киеву Великобританией. Отмечалось, что потеря танка произошла всего через несколько дней после того, как Министерство обороны Украины продемонстрировало его в видеоинтервью с бригадой.