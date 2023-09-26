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ТАСС

В США хотят создать линию связи с КНР для предотвращения кризисов в космосе

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Флаги США и КНР
Флаги США и КНР.
Источник изображения: vpk-news.ru

Командующий американскими космическими силами генерал Ченс Салтцмен отметил, что создание прямой линии связи поможет в том числе снизить уровень напряженности в мире и регионе

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Космические силы США хотели бы создать горячую линию связи с Китаем для предотвращения кризисов в космосе. Об этом сообщил командующий американскими космическими силами генерал Ченс Салтцмен.

"То, что мы обсудили как минимум между собой, - это запуск линии связи [с Китаем], чтобы в случае кризисной ситуации мы знали, к кому обратиться", - сказал генерал агентству Reuters.

По его словам, создание прямой линии связи поможет в том числе снизить уровень напряженности в мире и регионе, однако США еще не обсуждали этот вопрос с КНР.

Салтцмен отметил, что вопрос создания горячей линии находится в ведении Белого дома и президента США Джо Байдена в частности, а также Госдепартамента. 

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Страны
Китай
США
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