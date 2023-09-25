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ТАСС

В Британии намерены к концу года довести число подготовленных военных Украины до 30 тыс.

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Военнослужащие ВС Украины
Военнослужащие ВС Украины.
Источник изображения: https://www.facebook.com/36obrmp

Согласно данным Минобороны Великобритании, в рамках курсов подготовки Лондон обучил около 22 тыс. украинских военнослужащих

ЛОНДОН, 24 сентября. /ТАСС/. Великобритания намерена довести общее число подготовленных украинских военнослужащих до 30 тыс. к концу года. Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс.

"К концу текущего года наша цель состоит в том, чтобы подготовить 30 тыс. украинских военнослужащих. Я не думаю, что решительность Великобритании [в вопросе поддержки Украины] пошатнулась. Мы стоим плечом к плечу с украинцами", - сказал он в интервью телеканалу Sky News.

В настоящее время, согласно данным Минобороны Великобритании, в рамках курсов подготовки Лондон обучил около 22 тыс. украинских военнослужащих. 

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Страны
Великобритания
Украина
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