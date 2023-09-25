В Британии намерены к концу года довести число подготовленных военных Украины до 30 тыс.

Согласно данным Минобороны Великобритании, в рамках курсов подготовки Лондон обучил около 22 тыс. украинских военнослужащих

ЛОНДОН, 24 сентября. /ТАСС/. Великобритания намерена довести общее число подготовленных украинских военнослужащих до 30 тыс. к концу года. Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс.

"К концу текущего года наша цель состоит в том, чтобы подготовить 30 тыс. украинских военнослужащих. Я не думаю, что решительность Великобритании [в вопросе поддержки Украины] пошатнулась. Мы стоим плечом к плечу с украинцами", - сказал он в интервью телеканалу Sky News.

В настоящее время, согласно данным Минобороны Великобритании, в рамках курсов подготовки Лондон обучил около 22 тыс. украинских военнослужащих.