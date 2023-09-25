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ТАСС

Лавров заявил, что РФ готова к переговорам по Украине, но без предложений прекращения огня

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Артудар по иностранной станции разведки в зоне спецоперации
Артудар по иностранной станции разведки в зоне спецоперации.
Источник изображения: РИА Новости

Как отметил глава МИД РФ, один раз Москву уже обманули

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Россия готова к переговорам по Украине, но никаких предложений о прекращении огня рассматривать не будет, потому что один раз Москву уже обманули. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы работаем в реальной ситуации, которая сложилась. <...> В марте и апреле 2022 года переговоры были, уже было все парафировано. Но через два дня состоялась Буча (произошли события в украинском городе Буче - прим. ТАСС), потому что, я думаю, кому-то в Лондоне или Вашингтоне не хотелось бы, чтобы эта война заканчивалась, - отметил глава МИД. - Поэтому сейчас, когда нам говорят о переговорах, [президент РФ Владимир] Путин комментировал это, он сказал очень четко: да, мы готовы к переговорам, но никаких предложений о прекращении огня мы не будем рассматривать, потому что мы один раз это рассмотрели, но вы нас обманули".

Лавров заметил, что Запад запретил Киеву вести переговоры с Москвой. "Мы не просто были готовы, а согласились на переговоры, достигли согласия в апреле 2022 года. И после этого, как я понимаю, [президенту Украины Владимиру] Зеленскому сказали: раз они так быстро согласились, давайте еще их истощать", - сказал глава МИД.

Ранее Лавров заявлял, что чем дольше Киев будет затягивать переговоры с Москвой, тем сложнее будет потом договариваться. По его словам, первым шагом для таких контактов должна стать отмена указа Зеленского о запрете диалога с Москвой. 

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Лавров Сергей
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