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F-35A впервые взлетел с шоссе

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Источник изображения: Фото: forsvaret.dk

Истребитель пятого поколения F-35A Королевских военно-воздушных сил (ВВС) Норвегии впервые взлетел с шоссе. Об этом сообщает The Drive.

Самолет поднялся в воздух в рамках учений Baana 23, проходящих в Финляндии. Для этого использовался участок региональной трассы 551, расположенный между городами Карттула и Терво на юге страны.

По данным издания, отработка подобной возможности необходима для случая, когда в результате боевых действий противник уничтожит обычные взлетно-посадочные полосы, а также усложнит планирование военных операций.

«Это демонстрирует нашу способность реализовать концепцию рассредоточения. Истребители уязвимы на земле, поэтому, имея возможность использовать небольшие аэродромы, а теперь и автомагистрали, [мы можем] повысить нашу выживаемость в войне», — заявил командующий Королевскими ВВС Норвегии генерал-майор Рольф Фолланд.

В июле издание сообщило, что британские истребители пятого поколения F-35B из-за опасений, связанных с проводимой Россией специальной военной операцией, продемонстрируют возможность вертикальной посадки на шоссе.

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Страны
Норвегия
Россия
Финляндия
Продукция
F-35A
F-35B
Проекты
Военные учения
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