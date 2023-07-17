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Британские F-35B из-за России вертикально сядут на шоссе

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F-35B Lightning ВВС Великобритании
F-35B Lightning ВВС Великобритании.
Источник изображения: © CC BY-SA 1.0, SAC Tim Laurence/MOD

Британские истребители пятого поколения с коротким взлетом и вертикальной посадкой F-35B из-за опасений, связанных с проводимой Россией специальной военной операцией (СВО), продемонстрируют возможность вертикальной посадки на шоссе. Об этом пишет The Drive.

Соответствующие действия планируется провести в Великобритании в течение ближайшего года. Издание напоминает, что подобное в стране не проводилось со времен холодной войны. С целью сохранения дорожного покрытия, которое может быть повреждено F-35B, его планируется укрепить алюминиевыми листами.

В июне РИА Новости со ссылкой на компанию Patria сообщили, что финский оборонный концерн и компания Lockheed Martin подписали первое рамочное соглашение о прямом промышленном сотрудничестве, в том числе по сборке фюзеляжей F-35.

В декабре The Drive заметило, что истребитель F-35B оснащен катапультным креслом US16E с автоматической активацией.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Продукция
F-35
F-35B
Компании
Lockheed-Martin
Patria
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