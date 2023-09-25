В США усомнились в способности ракет ATACMS повлиять на ход конфликта на Украине

Politico: власти США считают, что ATACMS не повлияют на ход конфликта на Украине

Поставки Украине американских дальнобойных ракет ATACMS не смогут повлиять на ход украинского конфликта. Такого мнения придерживаются чиновники в администрации президента США Джо Байдена, сообщает издание Politico в пятницу, 22 сентября.

«ATACMS не станут волшебной палочкой. <...> Поставленные ракеты помогут Украине, но они не станут оружием, способным изменить правила игры», — цитирует издание слова своих собеседников.

По мнению политиков, слишком много времени и сил у украинской армии занимает разминирование территории. Кроме того, через несколько недель в зоне спецоперации закончится хорошая погода и наступит сезон дождей. Вода превратит землю в грязь, затруднив передвижение.

Дополнительных трудностей, отметили в издании, добавят холода. Условия складываются не в пользу Киева, и в таких обстоятельствах американские ракеты не станут решением всех проблем.

Ранее, 21 сентября, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в новый пакет помощи Украине не войдут ракеты ATACMS.

Позже, 22 сентября, в американских СМИ появилась информация, что президент США Джо Байден готов передать Украине небольшую партию этих ракет. Также возникали сведения, что Штаты собираются поставлять модифицированные ракеты, снабженные кассетными боеприпасами вместо обыкновенной боеголовки.

В тот же день пресс-секретарь Карин Жан-Пьер опровергла эти слухи, заявив, что в Белом доме еще не принято окончательное решение о поставках.

Тогда же госсекретарь США Энтони Блинкен высказался насчет поставок ракет ATACMS, заявив, что Вашингтон находится в контакте с Киевом и ведет обсуждения по поводу вооружения.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.