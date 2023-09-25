В США рассказали о наполненном модификациями вертолете спецназа

Вертолеты Sikorsky MH-60M Blackhawk армейской авиации США и Sikorsky CH-53E Super Stallion корпуса морской пехоты США в ходе совместных учений по дозаправке топливом в воздухе. Юма (Аризона), 06.10.2017.

Многоцелевой вертолет MH-60M 160-го авиационного полка специальных операций армии США наполнили модификациями для выполнения сложных миссий. О характеристиках вертолета спецназа рассказали в публикации The Drive.

Издание обратило внимание на фотографии MH-60M, демонстрирующие дополнительное оборудование вертолета. Снимки сделали на учениях Polar Dagger в Беринговом море. В передней части вертолета можно рассмотреть радар слежения за рельефом AN/APQ-187 Silent Knight, который позволяет выполнять полеты на предельно малой высоте в плохую погоду и темное время суток.

Также вертолет получил обзорно-локационную станцию AN/ZSQ-2 с камерами и лазерным дальномером, слева от которой находится система Degraded Visual Environment Pilotage System (DVEPS). Комплекс, включающий камеры и лидар, позволяет экипажу ориентироваться в тумане, снегопаде и песчаных бурях.

Кроме того, вертолет получил датчики предупреждения об атаке и оборудование для постановки помех. Они работают совместно с системой Common Infrared Countermeasures (CIRCM), ослепляющей ракеты с инфракрасными головками самонаведения.

В июне издание Defense News писало, что вертолеты Корпуса морской пехоты США начнут получать барражирующие дроны-камикадзе дальнего радиуса действия вместо части ракет Hellfire.