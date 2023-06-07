Войти
Lenta.ru

Вертолеты КМП США получат дальнобойные дроны-камикадзе

676
0
0
Вертолет ВВС США
Вертолет ВВС США на американской авиабазе Рамштайн, Германия.
Источник изображения: © AFP 2017 / DPA/Martin Goldhahn

Вертолеты Корпуса морской пехоты (КМП) США начнут получать барражирующие дроны-камикадзе дальнего радиуса действия вместо некоторых ракет Hellfire, которые используются уже десятки лет. Об этом сообщает Defense News.

Издание уверяет, что это позволит КМП США подготовиться к будущим боям с Китаем и другими потенциальными противниками.

По словам генерала Стивена Лайтфута, дальности полета Hellfire в восемь километров недостаточно для Индо-Тихоокеанского региона. Военный уверен, что перспективные беспилотники, объединенные в сеть, могут иметь дальность полета в сотни километров, и, кроме вертолетов, будут запускаться с наземных установок.

В марте Defence News со ссылкой на заявление Управления ускоренного развития и критических технологий сообщило, что осенью армия США продемонстрирует наступательные возможности роя беспилотных летательных аппаратов в рамках проекта Convergence.

В декабре 2021 года главный конструктор компании ZALA AERO Александр Захаров сообщил, что российские дроны-камикадзе будут действовать в составе роя.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
AGM-114
Компании
Беспилотные системы
Проекты
БПЛА
Похожие новости
23.06.2021
Барражирующий «Ланцет»
19.12.2018
Daily Mail (Великобритания): Россия представила беспилотники "Калашникова" для патрулирования Арктики
19.11.2018
Бесчеловечная угроза с неба
15.03.2017
Алексей Криворучко: "Калашников" создаст 20-тонного разведывательно-ударного робота
14.06.2016
Американку обвиняют в попытке контрабанды авиадвигателей для F-35 в Китай
04.12.2013
Беспилотные системы на Dubai Airshow
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.06 22:52
  • 50696
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.06 22:15
  • 2
Современная артиллерия России улучшила контрбатарейную борьбу
  • 07.06 20:43
  • 9
Порошенко заявил, что Минские соглашения помогли ему вооружить Украину
  • 07.06 19:57
  • 0
США увидели в СНГ угрозу для своего дальнейшего процветания
  • 07.06 18:19
  • 2
Знакомая «незнакомка» Х-35УЭ
  • 07.06 16:49
  • 41
Глубоко слежу: "Каракуртов" превратят в охотников за субмаринами
  • 07.06 16:35
  • 94
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 07.06 16:10
  • 1
Шойгу назвал целью подрыва Каховской ГЭС переброску ВСУ подразделений
  • 07.06 15:38
  • 1
Американский авианосец, идущий в сторону России, неожиданно пропал
  • 07.06 15:30
  • 2
Российские предприятия работают над созданием новой РСЗО «Сарма» повышенной мобильности
  • 07.06 12:46
  • 1
Минобороны РФ показало кадры уничтожения танков Leopard и другой бронетехники ВСУ западного производства
  • 07.06 09:03
  • 2
ВС РФ уничтожили восемь украинских танков Leopard и 1,5 тыс. боевиков ВСУ
  • 07.06 08:01
  • 1
Полетный рубеж: новая армия ВВС и ПВО прикроет западные границы России
  • 06.06 22:14
  • 40
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 06.06 13:39
  • 1
СМИ сообщили, что Украина создала в России сеть диверсантов