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ТАСС

Источник сообщил, что дальность полета дрона "Ланцет" в будущем может превысить 70-80 км

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БПЛА-камикадзе "Ланцет"
БПЛА-камикадзе "Ланцет".
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

Сейчас барражирующий боеприпас способен поражать цели в радиусе до 40 км, его максимальная взлетная масса составляет 12 кг

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Дальность полета российского барражирующего боеприпаса "Ланцет" продолжит увеличиваться при условии улучшения стабильности и качества передачи видеосигнала оператору и может превысить 70-80 км. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Воздушно-космическим силам России.

20 сентября сообщалось, что российский беспилотник поразил украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Расстояние от линии боевого соприкосновения до аэродрома превышает 70-80 км.

"Ланцет вообще удивительная штука, давно надо было создать дальнобойный. Он может летать и дальше, [чем на 70 км], вопрос в системе управления, ведь он наводится так: оператор видит цель и на нее наводит. Вопрос в том, насколько далеко система управления может работать", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что вопрос расстояния, когда речь идет о "Ланцетах" заключается в работе ретрансляторов и эффективной дальности связи. Это необходимо для того, чтобы видео поступало оператору. "Абсолютно точно, это не последний рекорд „Ланцета“ по дальности", - отметил собеседник агентства, добавив, что также возможно создание нового барражирующего боеприпаса, который сам будет искать цель.

Беспилотник "Ланцет" производится компанией ZALA Aero (входит в концерн "Калашников" Ростеха). Он оснащен несколькими типами систем наведения и телевизионным каналом связи, по которому оператору передается изображение цели. Барражирующий боеприпас способен поражать цели в радиусе до 40 км, его максимальная взлетная масса составляет 12 кг. 

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Страны
Россия
Компании
Беспилотные системы
Проекты
БПЛА
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