Politico: программы Пентагона для Украины продолжат получать средства в случае шатдауна

Приостановка работы правительства Соединенных Штатов может произойти, если законодатели до конца месяца не смогут договориться по поводу продления его финансирования

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Программы Министерства обороны США для Украины, в том числе поставки ей вооружений, продолжат получать финансирование в случае возможной приостановки работы федерального правительства (шатдаун). Об этом сообщила в четверг газета Politico со ссылкой на представителя Пентагона.

Приостановка работы правительства США может произойти, если законодатели до конца месяца не смогут договориться по поводу продления его финансирования. Однако решение оборонного ведомства позволяет даже в таком случае продолжать обучение украинских военнослужащих, отправку военной помощи и другие программы для Украины. Как правило, подчеркивает издание, при приостановке работы американского правительства прерываются и все военные программы, если они не считаются критически важными для национальной безопасности. Согласно американскому законодательству, глава Пентагона может вносить исключения в его деятельность, приостановленную в связи с шатдауном. При этом Politico подчеркнула, что увольнения и другие косвенные факторы, вызванные возможной приостановкой работы правительства, могут повлиять на украинские программы Минобороны США. По состоянию на 20 сентября вооруженные силы западных стран обучили более 84 тыс. украинских военнослужащих, отмечается в статье.

Белый дом в конце августа обратился к членам Конгресса с просьбой принять инициативу о краткосрочном продлении финансирования правительства, чтобы избежать возможной приостановки работы некоторых федеральных ведомств. Как заявила тогда директор Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг, инициатива предоставит законодателям время, чтобы достичь компромисса по бюджетным вопросам. Резолюция позволит сохранить большую часть расходов на прежнем уровне на время консультаций в Конгрессе.

Федеральному правительству придется приостановить работу, если законодатели не примут до конца сентября бюджет на следующий финансовый год, который начинается в стране 1 октября.