Войти
РИА Новости

В России разработали новый проект стратегической атомной подлодки

227
0
0
Атомная подводная лодка проекта 949А (шифр "Антей") "Челябинск"
Атомная подводная лодка проекта 949А (шифр "Антей") "Челябинск".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

ЦКБ "Рубин": в России разработали новый проект стратегической атомной подлодки

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости, Сергей Сафронов. ЦКБ "Рубин" разработало новый проект стратегической атомной подводной лодки на среднесрочную перспективу, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора предприятия Андрей Баранов.

Ранее директор "Рубина" Игорь Вильнит сообщил РИА Новости, что новые стратегические АПЛ должны прийти на смену подводным крейсерам серии "Борей" после 2037 года. Между тем стратегическая атомная подлодка следующего поколения "Арктур", концепт-модель которой впервые представили на выставке "Армия-2022", может появиться в составе ВМФ лишь во второй половине ХХI века.

"Концепция "Арктура" не является единственно возможной, есть более традиционные в среднесрочной перспективе. Мы предлагаем варианты, флот оценивает и выбирает лучшие. Так появились все известные вам атомные подводные лодки, включая самые современные", — сказал Баранов.

Ранее он заявлял, что российская стратегическая АПЛ будущего уменьшится в размерах, но оружия и беспилотников на ней разместят по максимуму.

ЦКБ "Рубин" — главный в России разработчик атомных стратегических и неатомных подводных лодок, а также морских дронов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Похожие новости
25.06.2021
"Калашников" разрабатывает роботизированный контур для десантных катеров
17.02.2020
Воздушный гамбит: США жертвуют самолетами, чтобы получить преимущество
25.02.2019
СМИ: Истребитель Су-57 покажут в Париже
25.02.2019
С-300 и мифы о "чудо-оружии"
01.03.2016
ВМС США защитятся от кибератак отключением сетей
23.11.2012
Граница открытая для всех
18.01.2012
На "Суровый вызов" Россия ответит "Кавказом"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.09 08:50
  • 41
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 25.09 08:33
  • 55472
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.09 06:13
  • 1
"Ростех" поставил Минобороны РФ модернизированный "летающий радар" А-50У
  • 25.09 05:28
  • 36
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 24.09 21:58
  • 3
«Какой нацизм, если президент — еврей?»
  • 24.09 14:31
  • 6
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 24.09 14:07
  • 4141
Оценка Советского периода в истории России.
  • 24.09 13:53
  • 28
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 24.09 09:19
  • 3
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 23.09 17:10
  • 1
Беспилотный отряд БОБР за год на СВО поразил более 100 единиц военной техники
  • 23.09 00:09
  • 2
ВС РФ получили первую партию новых модернизированных гаубиц «Мста-С»
  • 22.09 23:53
  • 1
В зоне ожидания: российские ВКС получили «патрульные ракеты»
  • 22.09 16:49
  • 0
Различия в методах укрепления взаимоотношений продвигаемых Беларусью и коллективным Западом
  • 22.09 16:22
  • 37
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 22.09 11:28
  • 1
В Госдуме заявили, что Россия готова к появлению у ВСУ дальнобойного оружия