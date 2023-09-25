Андрей Баранов: решения, как обойти SWIFT, найдены

Прошедшие в этом году в России крупнейшие оружейные выставки, такие как Военно-морской салон в Кронштадте и форум "Армия-2023" в подмосковной Кубинке дали много информации для анализа специалистам, экспертам и журналистам. В области морской техники был, в частности, впервые представлен новый подводный беспилотник "Аргус", было заявлено о сдаче в этом году новых атомных подлодок, о вооружении кораблей ВМФ новыми гиперзвуковыми ракетами "Циркон" и так далее. Поделиться своими взглядами на развитие морской техники после этих выставок руководитель профильной редакции агентства РИА Новости Сергей Сафронов попросил заместителя генерального директора ЦКБ "Рубин" Андрея Баранова.

– Андрей Игоревич, как бы вы прокомментировали передачу активов ОСК в управление банку ВТБ?

– Появление ВТБ в качестве управляющей компании ОСК считаю явлением положительным для судостроительной отрасли в целом. Инновационные разработки в кораблестроении затратны, более того, с "рынка" обороноспособности страны нельзя уйти – ни сегодня, ни через 50 лет. Именно банкиры хорошо понимают, что для получения отдачи от активов сперва нужны инвестиции. Чем более сложную технику мы разрабатываем, тем больше участников в проекте: от академических институтов до производителей электродвигателей и герметиков. Всем вовлеченным нужно не только разработать чертежи и 3D-модели, но и провести целый комплекс испытаний – гидродинамики, прочности, надежности и тому подобное. Испытания позволяют снизить финансовые и сроковые риски, а также показать товар лицом. Затем все это оборудование надо изготовить. Очевидно, что финансирование столь комплексной работы не под силу одному проектному бюро. Задача бюро – техпроект, рабочая конструкторская документация, включающая создание 3D-модели, иногда создание опытного образца, но оплатить все входящие контрагентские работы для бюро будет слишком затратно. Возьмем для примера тот же автономный необитаемый подводный аппарат "Аргус", премьера которого состоялась на форуме "Армия-2023". "Рубин" готов профинансировать 20% его строительства, фактически он уже это сделал, но остальные 80% необходимо будет найти, и, мы надеемся, ВТБ нам поможет. Таким образом, передача ОСК в управление банку может поспособствовать более энергичному продвижению инновационных предложений. У нас достаточно перспективных разработок, дело за финансированием.

– Давайте тогда поговорим об "Аргусе". "Рубин" его разработал для охраны инфраструктуры и поиска опасных предметов близ подводных трубопроводов в свете подрывов "Северных потоков". Но известно также, что "Рубин" планирует создать целый подводный роботизированный комплекс, в котором "Аргус" будет использоваться совместно с донным причальным устройством. Расскажите подробней об этом комплексе.

– Чтобы быть осведомленными о состоянии трубопроводов, занимающих значительный участок морского дна, необходимо располагать эффективной и самодостаточной подводной инфраструктурой. Подводное причальное устройство расширит возможности аппарата, заряжая аккумуляторные батареи, а также обеспечивая информационный обмен с центром управления, расположенном на берегу либо на офшорной платформе. С подводными причальными устройствами аппаратам будут не нужны надводные обеспечивающие суда, что позволит существенно снизить затраты на эксплуатацию. В этом комплексе "Аргус" сможет действовать как "резидентный" подводный аппарат, способный находиться под водой на протяжении полугода, а в дальнейшем и более.

– На какой глубине он может работать?

– Зависит от задач заказчика. Базовая версия, которую мы предложили "Газпрому", предлагает рабочую глубину 600 метров с возможностью погружения до километра. Но возможны также модификации на три и шесть километров. Наш необитаемый аппарат "Витязь-Д" работал в Марианской впадине на глубине 11 километров, так что сегодня мы можем решать проблемы любых глубин.

– "Витязь" сделан из титана?

– У него титановый "скелет", корпус аппарата сделан из композитных материалов. Технологии создания "Витязя" можно применять на других аппаратах и на других глубинах, в зависимости от поставленных задач.

– Тема использования беспилотников, как воздушных, так и морских, в свете проведения СВО особенно сейчас актуальна. Как их использовать, примерно все знают, а как с ними эффективно бороться? Есть ли сегодня средства борьба с морскими дронами, например, другой беспилотник?

– Пойдем от простого к сложному: морские подходы к базам, портам и тому подобную инфраструктуру, помимо всего прочего, охраняют боновые сети. В подводной войне давно применяются торпеды, которые схожи с необитаемыми аппаратами, средства противоторпедной защиты тоже известны, с учетом новых угроз они развиваются и модифицируются.

Технически возможны и другие варианты противодействия, но пока это закрытая тема.

– Андрей Игоревич, вы являетесь заместителем гендиректора ЦКБ "Рубин" по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), то есть по продаже морской техники за рубеж. В свете западных санкций, отключения российских банков от системы SWIFT, ВТС еще существует?

– Кончено, существует. Поставка подводной лодки – широкомасштабный проект сотрудничества, ведь корабль не только проектируется, строится и испытывается, но также обслуживается и модернизируется. Цикл жизни подводной лодки занимает несколько десятилетий, никто из наших традиционных партнеров по ВТС никуда не делся, мы с ними работаем.

Разумеется, возникли трудности, в первую очередь в области платежей. Традиционная схема расчетов в долларах по системе SWIFT закрылась, возникла необходимость в альтернативных расчетных схемах. "Рособоронэкспорт" активно этим занимается, решения найдены. Работа идет, подсказывать нашим недоброжелателям, как это происходит, мы не будем.

К чести и государства, и промышленности эти денежные затруднения не привели к приостановке ВТС под лозунгом: "Нет денег – нет поставок". Мы продолжаем работу по действующим контрактам, выполняем все наши обязательства: ремонт ранее поставленных лодок, их модернизация, поставка нового оборудования, запчастей.

– Каковы перспективы представленного проекта неатомной подлодки типа "Амур е600"?

– Это наш инновационный экспортный концепт-проект, нацеленный в том числе на поиск новых заказчиков. Мы задумали не требовательную к береговой инфраструктуре лодку с высокой автономностью, хорошо приспособленную для мелководья, замкнутых и окраинных морей. В "Рубине" продолжается работа над этим проектом.

– Во время ее презентации был сделан акцент на то, что эта мини-лодка может быть безэкипажной, то есть опять же морским подводным дроном. Идет ли работа в этом направлении?

– Да, в перспективе ее можно сделать безэкипажной.

– В прошлом году ЦКБ "Рубин" представило и новый концепт стратегической атомной подводной лодки "Арктур". Однако во время презентации говорилось о том, что лодка может появиться в том или ином виде на свет только после 2050 года. Между тем общеизвестно, что конструкторская мысль не стоит на месте, и в среднесрочной перспективе на смену "Бореям" должны прийти какие-то другие лодки. Когда это может произойти?

– Концепция "Арктура" не является единственно возможной, есть более традиционные в среднесрочной перспективе. Мы предлагаем варианты, флот оценивает и выбирает лучшие. Так появились все известные вам атомные подводные лодки, включая самые современные.