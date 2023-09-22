Херш заявил, что разведка США признает победу РФ на Украине, но Белый дом и СМИ лгут

По словам американского журналиста, украинского наступления больше нет

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Разведка США считает, что Россия победила в конфликте на Украине, но администрация президента США Джо Байдена и американские СМИ скрывают это, распространяя лживую информацию, утверждает американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на офицера разведки США.

"Он сказал мне: "Война окончена. Россия победила. Украинского наступления больше нет, но Белый дом и американские СМИ вынуждены продолжать лгать", - написал Херш на своей странице платформе Substack.