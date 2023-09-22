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РИА Новости

В Госдуме заявили, что Россия готова к появлению у ВСУ дальнобойного оружия

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Андрей Картаполов
Андрей Картаполов.
Источник изображения: © Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Картаполов: Россия готова к тому, что США поставят Украине дальнобойное оружие

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил в эфире телеканала "Россия 24", что американцы скорее всего поставят украинской армии дальнобойные средства, но Россия к этому готова.

"Если им (ВСУ) дадут, а им скорее всего дадут американцы более дальнобойные средства… они и их будет использовать, но мы к этому готовы и знаем, что это такое, откуда все это будет применяться, и наносим упреждающие удары", - сказал он.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

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