Ирак заявил о заинтересованности в содействии со стороны РФ в ремонте оружия

МИД Ирака: Багдад интересует помощь РФ в ремонте вооружений, но мешают санкции

Ирак заинтересован в содействии со стороны России в ремонте старых вооружений, однако этому мешают западные санкции. Об этом заявил в четверг, 21 сентября, глава иракского МИДа Фуад Мухаммед Хусейн на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Он отметил, что в настоящее время Багдад фактически не сотрудничает с Москвой в военной сфере, но раньше иракская армия в основном была вооружена российским оружием.

«Поэтому периодически нам нужно ремонтировать это вооружение. И нам необходим определенный опыт, однако из-за санкций мы не можем этого делать», — сказал министр иностранных дел Ирака в комментарии «РИА Новости».

Хусейн уточнил, что Тегеран из-за санкций Запада не может оплачивать работу российских специалистов, которые могли бы консультировать Вооруженные силы страны по вопросам ремонта вооружения.

Глава иракского МИДа также сообщил, что премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа Ас-Судани намерен до конца года посетить Москву.

В начале февраля министр иностранных дел России Сергей Ларов посетил Ирак с двухдневным визитом. В Багдаде Лавров встретился с президентом страны Абдель Латифом Рашидом, премьер-министром страны Ас-Судани, а также с председателем парламента Мухаммедом Хальбуси и со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном. Стороны обсуждали вопросы двусторонних отношений в сфере экономики, а также международной и региональной проблематики.

По итогам визита глава МИД РФ сообщил, что Москва и Багдад планируют перейти на оплату поставок нефти в валютах «надежных стран» и таким образом уйти от доллара в двусторонних экономических отношениях.