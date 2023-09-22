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Военное обозрение

Пентагон: Время превосходства США в военных технологиях закончилось

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Источник изображения: topwar.ru

После окончания холодной войны Соединённые Штаты недолгое время пожинали плоды победителя, являясь, бесспорно, ведущей мировой экономической и военной державой. Однако со временем в мире стало появляться не мало стран догнавших, а в некоторых сферах и обогнавших США. Даже те страны, которые на Западе считают странами-изгоями, сумели продвинуться в развитии военных технологий.

С тем фактом, что США больше не идут впереди планеты всей, согласились и в Пентагоне. По словам помощника шефа Пентагона по стратегии, планированию и потенциалу Мары Карлин, период когда у Вашингтона было превосходство в военной сфере закончился и пришло время американцам учиться у других стран.

Карлин отметила, что пора уже Соединённым Штатам смягчить правила торговли оружием с другими странами, для облегчения обмена технологиями с партнерами и союзниками. По словам чиновницы из Пентагона, эти правила были необходимы для тех времён, когда США имели превосходство в сфере военных технологий и не нуждались особо в том, чтобы учиться у других.

Ситуация поменялась, и мы будем многому учиться, равно как и многим делиться с нашими союзниками и партнерами

- сказала Карлин, выступая в среду в Институте Рональда Рейгана.

Очевидно, что в Вашингтоне обеспокоены тем, что их соперники, особенно Китай и Россия, добиваются значительных успехов в сфере военных разработок.

Напомним, что США пытаются получить собственное гиперзвуковое оружие. Оно уже есть у России и Китая, а вот в США возникли очередные проблемы с его испытаниями. Несмотря на то, что корабельного "гиперзвука" у ВМС США нет, заявили о том, что под гиперзвуковые ракеты переоборудуют стелс-эсминцы класса Zumwalt, запросив ещё несколько миллиардов долларов у Конгресса.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Zumwalt
Проекты
ГЗЛА
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