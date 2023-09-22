В ходе контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с сопротивлением, какого не существовало на территории Европы со времен окончания Второй мировой войны. Об этом написала газета The New York Times в среду, 20 сентября.

«Когда Украина начала наступление, то, даже имея свежие поставки современных западных танков и техники, она столкнулась с подготовленной обороной, подобной которой не было в Европе со времен Второй мировой войны», — сообщается в материале.

По мнению авторов статьи, попытки продвижения украинской армии будут нести за собой огромные потери как техники, так и личного состава со стороны ВСУ.

«Впереди у войск есть знакомые препятствия: мины, траншеи и свежие российские силы, а также дополнительные трудности в виде прохладной погоды и приближающихся осенних дождей», — отметили в газете.

21 сентября журналист издания Foreign Policy Джек Детч предупредил, что у ВСУ осталось не больше шести недель на достижение хоть каких-то результатов. После этого срока начнется сезон дождей, и почву размоет. Техника, предоставленная Европой и США, уже не сможет выполнять боевые задачи на прежнем уровне, поскольку не приспособлена для работы в подобных погодных условиях.

20 сентября президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнения в успехе контрнаступления в течение этого года. Также он отметил, что надеется на поставки американских дальнобойных ракет, поскольку без них Украине грозят большие потери.

12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что результатов контрнаступления Украины нет. По его словам, потери противника составили 71,5 тыс. человек и 543 танка.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.